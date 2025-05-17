Цена резко упала на 20%: в Украине подешевел сезонный овощ

Теперь один из популярных овощей более доступен для украинцев.

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Популярный в Украине овощ снизился в цене / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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Цены на тепличные помидоры уменьшаются

В этом году помидоры все еще дороже, чем год назад

В Украине снижаются цены на местные тепличные помидоры из-за низкого спроса. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня, 17 мая, помидоры из тепличных комбинатов поступают в продажу по цене 65-80 гривен за килограмм, что равняется примерно 1,57-1,93 долларам.

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Цены на помидоры варьируются в зависимости от сорта и объемов партии продукции, которые предлагаются на рынке в среднем на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

При этом цены на помидоры в Украине на 23% выше, чем в мае 2024 года. Однако не исключено, что стоимость тепличных овощей будет уменьшаться и в дальнейшем за счет сохранения текущих темпов сбыта.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту. Капуста урожая 2025 года предлагается к продаже в пределах 30-40 грн/кг.

Ранее сообщалось, что цены на рыбу в Украине поползли вверх. Речь идет в частности о карпе, который еще в апреле в среднем стоил 149,30 гривен за килограмм, а сейчас - 168,05 гривен.

Накануне стало известно, что в Украине продолжают расти розничные цены на масло. Еще в начале года бутылка подсолнечного масла объемом 850 миллилитров стоила в среднем 67 гривен, а в мае цена выросла до 76,7 гривны.

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