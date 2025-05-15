Цены выросли почти на 10 гривен: в Украине стремительно дорожает базовый продукт

В начале месяца подсолнечное масло подорожало на 2%.

https://glavred.info/economics/ceny-vyrosli-pochti-na-10-griven-v-ukraine-stremitelno-dorozhaet-bazovyy-produkt-10665020.html Ссылка скопирована

Цены на подсолнечное масло в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на подсолнечное масло продолжают расти

В мае его цена выросла до 76,7 гривни

Спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий активизировался в апреле

В Украине продолжают расти розничные цены на подсолнечное масло. Активное подорожание началось еще в начале года. Об этом сообщили аналитики УКАБ.

Отмечается, что еще в начале года бутылка подсолнечного масла объемом 850 миллилитров стоила в среднем 67 гривен, а в мае цена выросла до 76,7 гривни.

видео дня

По словам аналитиков, в начале месяца подсолнечное масло подорожало на 2%.

В УКАБ также добавили, что в апреле спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий активизировался, однако до конца месяца сырья должно быть достаточно для переработки, что стабилизирует цены в дальнейшем.

"По итогам апреля, объемы переработки подсолнечника в Украине выросли на 7% по сравнению с мартом. Это связано с сезонным увеличением предложения сырья и умеренным ростом спроса на подсолнечное масло", - говорится в сообщении.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту. Основные причины, по которым падает цена на этот овощ, - сезонное увеличение предложения овощей нового урожая.

Также в Украине на этой неделе был зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю свеклу. По словам фермеров, в этом сегменте увеличилась торговая активность.

В то же время, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что есть надежда на то, что летом цена на яйца не будет расти, потому что будет дополнительное предложение от домашних хозяйств населения.

Читайте также:

Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по совершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред