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Цены выросли почти на 10 гривен: в Украине стремительно дорожает базовый продукт

Мария Николишин
15 мая 2025, 19:31
228
В начале месяца подсолнечное масло подорожало на 2%.
Цены выросли почти на 10 гривен: в Украине стремительно дорожает базовый продукт
Цены на подсолнечное масло в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на подсолнечное масло продолжают расти
  • В мае его цена выросла до 76,7 гривни
  • Спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий активизировался в апреле

В Украине продолжают расти розничные цены на подсолнечное масло. Активное подорожание началось еще в начале года. Об этом сообщили аналитики УКАБ.

Отмечается, что еще в начале года бутылка подсолнечного масла объемом 850 миллилитров стоила в среднем 67 гривен, а в мае цена выросла до 76,7 гривни.

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По словам аналитиков, в начале месяца подсолнечное масло подорожало на 2%.

В УКАБ также добавили, что в апреле спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий активизировался, однако до конца месяца сырья должно быть достаточно для переработки, что стабилизирует цены в дальнейшем.

"По итогам апреля, объемы переработки подсолнечника в Украине выросли на 7% по сравнению с мартом. Это связано с сезонным увеличением предложения сырья и умеренным ростом спроса на подсолнечное масло", - говорится в сообщении.

Цены выросли почти на 10 гривен: в Украине стремительно дорожает базовый продукт
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту. Основные причины, по которым падает цена на этот овощ, - сезонное увеличение предложения овощей нового урожая.

Также в Украине на этой неделе был зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю свеклу. По словам фермеров, в этом сегменте увеличилась торговая активность.

В то же время, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что есть надежда на то, что летом цена на яйца не будет расти, потому что будет дополнительное предложение от домашних хозяйств населения.

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Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по совершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

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