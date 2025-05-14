Цены упадут уже в конце мая: экономист рассказал, какие продукты подешевеют

Ключевые тезисы Пендзина:
- В конце мая - начале июня традиционно дешевеют овощи
- Уже наблюдается снижение цен на огурцы и помидоры
- Стоимость продуктов осенью зависит от того, каким будет урожай летом
В конце мая и в начале июня в Украине подешевеют овощи. Снижение цен произойдет благодаря поступлению овощей из открытого грунта и теплиц. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"В конце мая и в начале июня у нас начинается поступление овощей из открытого грунта с нашей территории. И это как раз период серьезного падения цен на овощи. Уже наблюдается снижение цен на огурцы и помидоры, потому что уже созрела украинская тепличка, которая была заложена в январе. А как только начнутся огурцы и помидоры из открытого грунта, цены еще больше упадут", - отметил он.
Экономист пояснил, что лето в Украине обычно является дефляционным периодом, когда цены на овощи и фрукты значительно снижаются, и даже достигают нулевой инфляции. Это связано с тем, что в этот период украинцы переходят на овощи, которые выращиваются на отечественных полях, что естественно приводит к снижению стоимости.
Однако, по словам Пендзина, ситуация может измениться осенью, в зависимости от того, какой урожай будет собран летом. В 2024 году, например, Украина получила на 30% меньший урожай картофеля, чем обычно. Это привело к импорту картофеля из других стран.
"Почему у нас лето - дефляционный период, то есть летом нулевая инфляция? Потому что мы все переходим на то, что "растет под ногами". Но осенью все зависит от того, каким было лето", - рассказал Пензин.
Поэтому, как подчеркнул эксперт, если ситуация повторится и в этом году, цена на картофель может снова вырасти. Пензин добавил, что пока трудно сказать, каким будет урожай в этом году, но это непосредственно повлияет на цены на овощи и другие продукты в осенний период.
Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными:
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в мае в Украине подорожали даже базовые продукты, сообщили в НИИ "Украгропромпродуктивность". Батон стоит в среднем 51,51 грн/кг, ржано-пшеничный хлеб - 37,08 грн/кг, мука - 23,33 грн/кг. Подсолнечное масло выросло до 67,32 грн/л, сахар - до 33,35 грн/кг.
Также цены на сало в Украине достигли исторического максимума. В мае средняя цена сала составляет 238,50 грн за килограмм, что на несколько гривен дороже по сравнению с апрелем. Однако цены варьируются в зависимости от супермаркета и могут колебаться от 198 до 279 грн за килограмм.
Кроме этого, на прошлой неделе на украинском рынке цены в основном падали, благодаря увеличенному предложению овощей от отечественных тепличных хозяйств. В частности, дешевеют прошлогодний картофель (15-24 грн/кг) и морковь (30-38 грн/кг), но цена репчатого лука выросла из-за сокращения предложения (20-26 грн/кг).
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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