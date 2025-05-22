"Не говорите мне": Мозговая сделала громкое заявление после помолвки ее дочери

Вы узнаете:
- Елена Мозговая показала новое фото
- Что сообщила продюсер
Украинская продюсер Елена Мозговая обратилась к поклонникам после новостей о том, что ее старшая дочь Зоя обручилась со своей девушкой Юлией.
На личной странице в Facebook продюсер отреагировала на советы от людей, которых она не просила.
"Не говорите мне, что стоит делать, а что нет… И я не буду говорить вам, куда идти. Касается абсолютно всего, что касается меня", – отметил Елена.
Также она показала свое новое фото, на котором позировала в солнцезащитных очках, с легким макияжем, а волосы были уложены в кудри.
Напомним, Зоя Мозговая сообщила о каминг-ауте в июле прошлого года, а Елена поддержала дочь и желает ей счастья.
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Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.
А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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