"Не говорите мне": Мозговая сделала громкое заявление после помолвки ее дочери

Елена Мозговая высказала свое мнение.

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Елена Мозговая ответила советчикам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

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Елена Мозговая показала новое фото

Что сообщила продюсер

Украинская продюсер Елена Мозговая обратилась к поклонникам после новостей о том, что ее старшая дочь Зоя обручилась со своей девушкой Юлией.

На личной странице в Facebook продюсер отреагировала на советы от людей, которых она не просила.

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"Не говорите мне, что стоит делать, а что нет… И я не буду говорить вам, куда идти. Касается абсолютно всего, что касается меня", – отметил Елена.

Также она показала свое новое фото, на котором позировала в солнцезащитных очках, с легким макияжем, а волосы были уложены в кудри.

Зоя Мозговая со своей избранницей / instagram.com, Зоя Мозговая

Напомним, Зоя Мозговая сообщила о каминг-ауте в июле прошлого года, а Елена поддержала дочь и желает ей счастья.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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