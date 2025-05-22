Сами притянете к себе болезни и беды: что нельзя делать на Михаила 23 мая

Что можно делать 23 мая. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья.

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Что нельзя делать 23 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много муравьев

Чем нельзя отдавать в этот день

Можно ли убирать в доме 23 мая

23 мая церковь почитает память святого преподобного исповедника Михаила. Как сообщает Главред, он с ранних лет хотел служить Богу. Позже он стал игуменом монастыря в городе Синаде.

В те времена императоры-иконоборцы уничтожали святые образы и преследовали христиан. Однажды они потребовали, чтобы Михаил покорился им, но он был предан Христу и открыто начал защищать свою святыню. Это разгневало императорский двор и Михаила арестовали.

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Преподобного подвергли угрозам, допросам, жестким пыткам. Он все выдержал и не отказался от веры. Много лет он прожил в ссылке в тяжелых условиях и отошел к Господу.

Что можно делать 23 мая

В этот день стоит помолиться. У святого просят мудрости, здоровья и помощи в трудную минуту.

В этот день можно садить огурцы. День считается благоприятным для этого.

В этот день можно заняться уборкой в доме. Это притянет благополучие и счастье.

Что нельзя делать 23 мая

1. Нельзя 23 мая ругаться и сквернословить. Иначе вы потеряете свое счастье.

2. Нельзя 23 мая не стоит совершать больших перемен. Они не увенчаются успехом.

3. Нельзя 23 мая отдавать свои вещи. Так вы можете отдать свое здоровье и материальные блага.

4. Нельзя 23 мая отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 23 мая

Если в этот день туман, то в ближайшие дни будет дождь.

Если в этот день холодный ветер, то осень будет сухой и теплой.

Если в этот день слышно гром, то лето будет жарким.

Если в этот много муравьев, то будет сухо.

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