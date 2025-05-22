Логистика ВСУ под угрозой: назван важный город, который хочет захватить Россия

Сейчас понятно направление главного удара оккупантов.

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РФ готовит наступление на Константиновку / коллаж: Главред, фото: flickr

Ключевые тезисы:

Наступательная операция РФ продолжалась постоянно

Сейчас россияне хотят захватить Покровск и перерезать логистику ВСУ

Также враг готовит наступление на Константиновку

Российская стратегическая наступательная операция продолжалась постоянно и расположение сил по линии фронта это подтверждает. Об этом сказал директор программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире Киев24.

По его словам, наступательная операция, которая началась еще в начале 2024 года, продолжается.

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"Россияне продолжают, с определенными модификациями, выполнять задачи, которые на них возложили. Направление главного удара понятно, цели и задачи тоже понятны - это Донбасс, это агломерация Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что главная задача на Покровском направлении сейчас для России - это захватить Покровск и перерезать логистику ВСУ.

По его мнению, также сейчас начинается этап Константиновской операции.

"РФ стремится поставить под угрозу нашу группировку сил на Торецком направлении и на направлении Часового Яра, ну и начать наступление на Константиновку", - подытожил Лакийчук.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России смогла продвинуться вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области.

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан заявил, что учитывая действия Сил обороны в Курской области можно сказать, что украинские военные начали разворачивать Северный фронт.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят потери врагу.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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