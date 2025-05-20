"Кавалерия" по-новому: в ВСУ появилась необычная штурмовая рота

Украинские бойцы проходят подготовку на мотоциклах и отрабатывают стрельбу в движении.

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В ВСУ внедряют новую тактику / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Кратко:

Полк "Скала" создал первую мотоциклетную роту в ВСУ

Бойцы тренируются стрелять на ходу и действовать в парах

Подразделение работает под прикрытием дымовых завес

В составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сформировали первую в Вооруженных силах Украины штурмовую мотоциклетную роту. Об этом сообщила пресс-служба подразделения в Telegram.

По данным военных, украинские бойцы прошли интенсивную подготовку: они провели за рулем мотоциклов сотни часов и отработали стрельбу во время движения, использовав тысячи патронов.

"В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", - отметили в полку.

На каждом мотоцикле размещаются двое военных - водитель и стрелок. Оба имеют автоматы АКС-74У, которые, по замыслу, должны облегчить стрельбу во время движения и улучшить маневренность в бою. После спешивания пара продолжает действовать как боевая единица.

Учения по штурмовым действиям проходят под прикрытием дымовых завес. Как отмечает пресс-служба, способ установки этих завес не показан, но вероятно, что для этого планируется использование дронов, которые сбрасывают дымовые шашки, например УДШ или ДМ-11.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Генштабе ВСУ заявили, что цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

В то же время в Третьей штурмовой бригаде заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Враг атакует украинские позиции при поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов.

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Что известно о 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" Формирование войск в составе Сухопутных войск ВСУ. С 2022 года батальон участвовал в освобождении города Изюм, участвовал в боях на Донбассе. В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован в полк, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения, сообщает Википедия.

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