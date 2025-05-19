РФ проигрывает войну: СМИ раскрыли ключевой признак

Ситуация на фронте складывается не в пользу РФ, враг столкнулся с двумя ключевыми проблемами.

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ВСУ держат оборону на фронте / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска, 56 ОМБр

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Наступательные действия РФ фактически зашли в тупик

Противник столкнулся с несколькими проблемами

Наибольшую активность российские войска проявляли в начале вторжения в 2022 году и осенью 2024-го. Однако к весне 2025 года наступательные действия агрессора заметно замедлились и фактически зашли в тупик.

Российским силам не удаётся добиться серьёзных прорывов на линии фронта — продвижение минимальное, а потери огромные. По оценке Foreign Policy, Москва постепенно, но неизбежно движется к поражению.

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Ситуация на фронте складывается не в пользу РФ. Противник столкнулся с двумя ключевыми проблемами.

Первая — невозможность добиться значимого продвижения. В течение нескольких месяцев россияне безуспешно штурмуют Покровск. Только за текущий год их потери уже превысили 100 тысяч убитыми и ранеными. По прогнозам, до конца 2025 года совокупные потери России с начала войны могут превысить миллион человек. При этом шансы на изменение ситуации в её пользу остаются крайне низкими — стратегически положение армии РФ не улучшилось с 2022 года.

Вторая проблема — стойкость Украины. Потерпев неудачу в попытке захватить страну военным путём, Кремль перешёл к тактике террора против мирного населения. Владимир Путин надеялся сломить волю украинцев через страх и разрушения. Но этот расчёт не оправдался — напротив, действия оккупантов лишь усилили решимость украинского народа бороться за свою свободу.

Несмотря на меньшие ресурсы и отсутствие условий для длительной войны на истощение, Украина проявляет исключительное мужество, изобретательность и стойкость, позволяющие ей удерживать позиции в условиях продолжающегося давления.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Что такое Foreign Policy? Foreign Policy — американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

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