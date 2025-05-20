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Сразу с двух сторон: россияне рвутся к важному городу в Донецкой области

Марина Фурман
20 мая 2025, 23:02
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Трегубов рассказал о ситуации на фронте.
ВГУ, карта
Враг хочет подойти к Константиновке / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstate

Основное:

  • Враг пытается подойти к Константиновке с двух сторон
  • Противник активизировался на Харьковском направлении
  • На Торецком и Купянском участках фронта, относительно тихо

Россияне не отказываются от своих захватнических целей. Одна из главных задач противника - создание угрозы для Константиновки. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"В первую очередь враг заинтересован в том, чтобы составить угрозу для города Константиновка. Именно с этой целью он пытается прорваться на север от трассы Покровск-Константиновка и одновременно обойти со стороны Часового Яра. Основные наши усилия направлены на то, чтобы не дать ему этого сделать", - рассказал Трегубов.

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Кроме того, по словам его, враг активизировался на Харьковском направлении.

"Но я не вижу для него пока перспектив развития", - добавил спикер ОСГВ "Хортица".

В то же время он отметил, что сейчас относительно тише на Торецком и Купянском направлениях.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумщины, но ландшафт области и специфика ведения боевых действий не позволяют врагу пройти украинскую оборону.

Как писал Главред, по данным ГПСУ, российские оккупационные войска хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области.

Кроме того, недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказывал, что российские оккупанты атакуют позиции ВСУ в районе Торецка в Донецкой области, используя мотоциклы для быстрых маневров.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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