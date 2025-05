Это уже новая война, армия РФ изменила тактику своих атак - NYT

Кратко:

Армия страны-агрессора России изменила свою тактику на поле боя. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск, используя мотоциклы.

Таким образом они пытаются сохранить больше своей бронетехники, по которой успешно бьют украинские воины с помощью дронов. Но в то же время такая тактика увеличивает потери оккупантов среди личного состава, что, очевидно, не слишком беспокоит российское военное командование. Об этом пишет The New York Times.

В издании отмечают, что большинство таких атак оккупантов с использованием мотоциклов проваливается. С момента первых попыток более года назад большинство мотоциклетных атак закончились провалом - большая часть мотоциклистов погибают до достижения цели. Однако использование такой тактики решает ключевую тактическую проблему российских захватчиков на фронте в Украине - как пересечь открытое поле боя под постоянным наблюдением с воздуха и сделать это быстро.

Российская армия планирует систематически внедрять мотоциклы по всей линии фронта перед новыми наступлениями. Отмечается, что таким образом оккупанты потеряют много личного состава, но при этом сохранят ценные для них бронемашины.

В материале напомнили, что первые сообщения о мотоциклетных отрядах начали появляться в апреле 2024 года. Начиналось это как неформальный и спонтанный ответ на постоянные удары дронов, которые сейчас убивают или калечат до 70% всех российских оккупантов и уничтожают больше бронетехники, чем все другие виды вооружений вместе взятые.

С осени 2024 года возросло количество мотоатак на северо-востоке Украины, в Харьковской области и на востоке, в Донецкой области. Там российские захватчики почти полностью отказались от применения бронетехники после неприемлемых потерь зимой 2023-2024 годов.

Захватчики при этом используют не только мотоциклы, но и другие небронированные транспортные средства - квадроциклы, гражданские машины, китайские багги и электросамокаты.

Также отмечается, что мотоциклы обычно являются первой фазой многоступенчатой атаки - их отправляют без прикрытия, чтобы прощупать оборону и использовать слабые места перед тем, как в бой вступает тяжелая техника.

Украинский военный эксперт Павел Нарожный отметил, что теперь это новая война.

"Под небом, контролируемым дронами, мы увидим гораздо больше мотоциклов, багги, самокатов и автомобилей на передовой", - сказал он.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.