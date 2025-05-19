СБУ разгромила вражескую РЛС и склады оккупантов на "вышках Бойко": подробности

Вражеская радиолокационная станция и склады были уничтожены с помощью надводных и воздушных дронов.

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СБУ разгромила вражескую РЛС и склады оккупантов на "вышках Бойко"/ коллаж: Главред, фото: СБУ, скрин с видео

Кратко:

СБУ уничтожила РЛС и склады российских оккупантов на "вышках Бойко"

Вражеские цели были уничтожены с помощью надводных и воздушных дронов

Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон

Служба безопасности Украины уничтожила вражескую радиолокационную станцию и склады, которые были размещены на газодобывающих платформах в Черном море, известных как "вышки Бойко".

Для уничтожения вражеских целей использовались надводные и воздушные дроны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"На днях сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. Удалось уничтожить радиолокационную станцию "Нева", которую российские захватчики использовали для того, чтобы мониторить воздушную и надводную обстановку.

Также были уничтожены складские помещения и жилой блок на вышке.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что никакому российскому хламу не место в Черном море", - отметили в Службе безопасности Украины.

В СБУ напомнили, что в целом с начала полномасштабной войны им удалось с помощью надводных дронов поразить Крымский мост и 11 российских военных кораблей. Вследствие этого уменьшилось доминирование страны-агрессора России в Черном море, также удалось восстановить зерновой коридор.

Удар по "вышкам Бойко"/скрин

Смотрите видео удара СБУ по "вышкам Бойко":

Что известно о СБУ/ Инфографика: Главред​

Ситуация в Черном море - последние новости

Ранее редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко отмечал, что безопасности в море ожидать бесполезно. Клименко указал на серьезную проблему для Украины. Он отметил, что есть одно фундаментальное условие, чтобы гарантировать безопасность в Черном море.

Также ранее сообщалось, что Китай пытается "подвинуть" НАТО в Черном море. Китай хочет получить новый геополитический рычаг.

Напомним, РФ взяла паузу - в ВМС рассказали о поражении врага над Черным морем. Украина приобретает все больше пространства для действий в Черном море.

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Что такое "вышки Бойко"? "Вышки Бойко" – самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавних пор был соглавой пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессор Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои. Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" – платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.

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