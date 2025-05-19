Переговоры в Стамбуле имели для РФ неожиданную цель - что задумал Кремль

О чем сказал Палий:
- Путин пытается затянуть ужесточение санкций против РФ
- Россия не готова к миру
Сигналы из Москвы, в частности громкие заявления о готовности к переговорам и встрече в Стамбуле на самом деле могут иметь другую цель. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, историк Александр Палий.
По его мнению, все эти действия были направлены на то, чтобы отложить введение санкций против России, а по возможности - рассорить союзников Украины.
"Но главное для россиян - отложить введение санкций, даже если это будет отсрочка всего на несколько дней, а дальше, как они считают, им удастся "вбить еще какой-то колышек", который заставит снова отложить санкции", - указывает политический аналитик.
Он также согласился с мнением о том, что РФ пока не готова принять прекращение огня или окончание войны, ведь российские войска до сих пор не имеют существенных успехов на фронте и не выполнены цели так называемой "СВО".
Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле заявил, что Владимир Путин якобы заинтересован в достижении договоренностей. В то же время главным препятствием на пути к миру он назвал не Путина, а, по его словам, отсутствие достаточных "козырей" у президента Украины Владимира Зеленского. Трамп отметил, что не стремится вводить санкции против покупателей российской нефти, но сделает это, если потребуется.
Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко отметил, что в случае непосредственной встречи Зеленского с Путиным, при участии Трампа как посредника, российский президент был бы вынужден прекратить боевые действия.
Во время стамбульских переговоров российская сторона выдвинула требование о выводе украинских войск из четырех областей. Как отметил политолог и историк Александр Палий, в следующих раундах переговоров Москва может озвучить аналогичные ультиматумы, которые уже не будут касаться украинских территорий.
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Кто такой Александр Палий
Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.
Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.
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