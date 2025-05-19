'Ничего хорошего для Украины': дипломат сказал, что будет после разговора Трампа и Путина

Украине не стоит ожидать ничего положительного от разговора президента США и российского диктатора.

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Дипломат сказал, что будет после разговора Трампа с Путиным/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Основные тезисы Огрызко:

Украине не стоит ожидать ничего позитивного от разговора Трампа и Путина

Трамп довольно спокойно реагирует на поведение Путина и выгораживает его

Также Трамп не замечает, что российский диктатор игнорирует его слова

Украине не стоит надеяться на какой-то положительный результат от анонсированного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который должен состояться в понедельник, 19 мая.

Трамп достаточно спокойно реагирует на действия Путина, в частности на его отношение к переговорам в Стамбуле. Об этом сказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо".

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"Если честно, я не ожидаю ничего положительного для Украины, к большому сожалению. Хотя, обычно я оптимистично настроен, но в данном случае - нет. Потому что то, что мы наблюдаем за последние недели и месяцы, Трамп выгораживает Путина где можно и где нельзя. И вот эта вся история вокруг Стамбула в очередной раз продемонстрировала, что хоть Путин откровенно, как бы деликатнее сказать, не обращает внимания на то, что говорит Трамп. Трамп этого не замечает", - сказал Огрызко.

Дипломат обратил внимание, что американский президент спокойно реагирует на действия российского диктатора Путина, в частности относительно переговоров в Стамбуле и того, кого именно глава Кремля на эти переговоры отправил.

"Тебя (Путина - ред.) приглашают, тебе предлагают, ты посылаешь неизвестно кого, делаешь соответствующие заявления и так далее. Ну о чем речь? Но Трамп при том при всем спокойно на это реагирует: "Ну, не приедет Путин в Стамбул, и я не приеду. А что, он собирался ехать? Не собирался, так чего я поеду". Ну это то, что на самом деле в нормальную голову не влезает", - сказал дипломат.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Разговор Трампа и Путина - что известно

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

По его словам, единственное, что может развязать тупик, который сложился с переговорами по окончанию войны в Украине, - "это прямой разговор между Трампом и Путиным". Рубио напомнил, что сам глава Белого дома "уже открыто выразил уверенность, что это должно произойти".

После этого у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным. Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 19 мая, будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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