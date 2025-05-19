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Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму

Юрий Берендий
19 мая 2025, 09:31
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27-летняя женщина погибла в результате российской атаки по Киевской области закрыв собой 4-летнего сына.
Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму
27-летняя мать погибла, ее 4-летний сынишка Маркуша борется за зрение / Колаж Главред, фото: Киевская ОВА, "Васильков лучший город"/Facebook

В ночь на воскресенье, 18 мая, Россия нанесла массированный удар дронами по Киевской области. Всего по региону было выпущено более 150 дронов. Силы противовоздушной обороны работали по всей области, однако есть разрушения и жертвы.

В городе Васильков Обуховского района погибла 27-летняя женщина, которая во время взрыва прикрыла собой 4-летнего сына. Ребенок выжил, но получил осколочное ранение в лицо - медики борются за сохранение зрения.

О трагедии сообщила Татьяна Савченко в местном сообществе "Васильков - лучший город". По ее словам, погибшей является 27-летняя Анюта, дочь ее мужа. Женщина погибла в результате прямого попадания обломков в дом, где находилась семья.

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"Сегодня была страшная ночь для Василькова, самой страшной и последней она оказалась для Анюты - дочери моего мужа", - отметила женщина.

Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму
/ Фото: скриншот

Во время взрыва она закрыла собой своего четырехлетнего сына Марка, спасая ему жизнь.

В результате атаки также получили ранения сваты - родители мужа Татьяны. Их доставили в больницу.

Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму
Что известно об ударном БпЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

Удар по Киевской области 18 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Киевскую область, выпустив более 150 ударных беспилотников по региону. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в своем Telegram.

В результате массированной атаки зафиксированы разрушения инфраструктуры, есть жертвы - один человек погиб, несколько получили ранения.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 мая враг выпустил по территории Украины в целом 273 дрона-камикадзе "Shahed", а также другие беспилотники с разных направлений, в частности из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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