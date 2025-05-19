Вэнс сделал громкое заявление после переговоров с Зеленским в Риме - о чем сказал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл детали переговоров с Зеленским в Риме и заявил об общей позиции Украины и США по прекращению огня.

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Вэнс сделал громкое заявление после переговоров с Зеленским в Риме / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

Вэнс прокомментировал переговоры с Зеленским

Глава украинского МИД раскрыл детали встречи и назвал основные темы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшуюся 18 мая в Ватикане, подчеркнув, что Киев и Вашингтон имеют общую цель, которая заключается в прекращении войны, развязанной Россией. Об этом он написал в соцсети X.

В переговорах также принимал участие госсекретарь США Марко Рубио.

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"Наши страны разделяют цель прекратить ненужное кровопролитие в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах по прекращению огня и установлению прочного мира", - написал он в соцсети Х в ночь на понедельник.

Как сообщил советник президента Андрей Сибига в комментарии для 24 Канала, основным вопросом переговоров было достижение справедливого мира.

Среди тем обсуждения:

установление режима прекращения огня;

усиление санкционного давления на Россию;

предстоящий разговор Зеленского с Дональдом Трампом, запланированный на 19 мая.

Сибига отметил, что стороны провели важный и содержательный обмен мнениями, а сам визит президента Украины в Ватикан назвал важным.

Переговоры Зеленского и Вэнса - что известно о последних заявлениях вице-президента США

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 мая в Ватикане во время церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом - они обменялись рукопожатиями и провели короткую беседу.

Впоследствии, в рамках официального визита в Рим Зеленский также провел полноценные переговоры с Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио. Об итогах обсуждений глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

В комментарии FoxNews вице-президент Вэнс ранее заявлял, что Россия не имеет никаких оснований претендовать на те украинские территории, которые еще даже не были захвачены. Он подчеркнул, что учитывая определенное продвижение РФ на фронте, не было секретом, что Москва будет выдвигать завышенные требования. В то же время Вэнс признал, что переговоры о прекращении огня пока продвигаются сложно.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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