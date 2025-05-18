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Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом - о чем договорились

Юрий Берендий
18 мая 2025, 17:27
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Президент Украины раскрыл детали переговоров с вице-президентом США Вэнсом и подтвердил готовность к скорейшему прекращению огня в войне.
Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом - о чем договорились
Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Украина готова к настоящим переговорам о прекращении огня
  • Делегация РФ в Стамбуле не имела полномочий принимать решения

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в рамках официального визита в Рим. О результатах встречи президент Украины сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал, что стороны обсудили переговоры в Стамбуле, где Россия была представлена делегацией без реальных полномочий принимать решения.

видео дня

"Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня", - написал он.

Кроме того, речь шла о необходимости усиления санкций против РФ, развитии двусторонней торговли, оборонном сотрудничестве, ситуации на фронте и перспективах обмена пленными. Президент подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться до полного прекращения агрессии, а также подчеркнул важность совместных усилий для достижения справедливого и устойчивого мира.

Как говорится в сообщении Офиса президента Украины, глава государства рассказал, что Россия нарушила режим прекращения огня, который сама же и инициировала. По словам Владимира Зеленского, это еще раз подтверждает отсутствие у Москвы намерений завершить войну, поэтому необходимо усиливать давление, чтобы заставить РФ согласиться на полное и безусловное прекращение боевых действий.

Во время встречи стороны подробно обсудили позиции обоих государств и дальнейшие шаги, в частности усиление санкций против России, которые могут изменить ход событий.

Зеленский также проинформировал о текущей ситуации на фронте и акцентировал внимание на реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Он сообщил, что направил письмо президенту Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.

"Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней", - резюмировал Зеленский.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация выдвинула Украине ряд жестких требований, в частности - отказ от оккупированных территорий и претензий на репарации. Представители РФ подчеркнули, что прекращение огня возможно только при условии выполнения этих пунктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Российская сторона позиционирует эти переговоры как якобы продолжение мирного диалога, который, по словам главы делегации РФ Владимира Мединского, был в свое время якобы сорван Украиной.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подошла к переговорам серьезно, сформировав сильную делегацию. Однако россияне, несмотря на собственную инициативу, не проявили готовности к конструктивному диалогу. Зеленский также подчеркнул, что Путин должен лично продемонстрировать готовность к ответственному лидерству.

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Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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