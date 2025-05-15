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"Путин должен продемонстрировать лидерство": Зеленский раскритиковал диктатора

Мария Николишин
15 мая 2025, 17:52обновлено 15 мая, 18:31
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РФ отнеслась к реальным переговорам несерьезно.
'Путин должен продемонстрировать лидерство': Зеленский раскритиковал диктатора
Зеленский о переговорах с Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

  • Если Путин готов к переговорам, он должен встретиться без условий
  • Его никто не будет искать по всему миру
  • Сейчас все чувствуют неуважение России

Украина продемонстрировала высокий состав делегации в Стамбуле, но россияне отнеслись к реальным переговорам очень несерьезно, хотя сами их предложили. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин должен продемонстрировать свое лидерство.

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"Если он готов к переговорам, нужно встретиться без каких-либо условий. Мы сейчас в Анкаре, прилетели сюда, потом отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, сейчас все чувствуют неуважение России.

"Неуважение к Эрдогану, неуважение к Трампу. Трамп отправляет большую группу людей. Стороны войны кто? Россия и Украина. Госсекретарь Рубио - есть, министр иностранных дел Турции - есть. Где соответствующий человек от России", - отметил президент.

Он также добавил, что переговоры о завершении войны России против Украины происходят в разных форматах уже не впервые. И при этом в российских медиа появилась информация, что Путин якобы готов к прямым переговорам.

"Я действительно сразу отреагировал, когда он сказал. Я сказал, что мы будем. Я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно и так далее. То есть, ну, это пока разговоры", - сказал Зеленский.

По его словам, все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. И первым шагом должно стать безусловное прекращение огня.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что в украинскую делегацию, которая участвует в переговорах в Турции, входят министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Андрей Гнатов, глава СБУ Василий Малюк, а также представители всех украинских разведывательных структур.

Зеленский также рассказал, что Россия не очень серьезно относится к переговорам. По его словам, в составе переговорной группы РФ нет людей, которые действительно принимают решения.

В то же время, глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, который, якобы, был прерван украинской стороной три года назад.

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