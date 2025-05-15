Украина согласилась на переговоры с РФ в Стамбуле - Зеленский назвал основные детали

https://glavred.info/war/ukraina-soglasilas-na-peregovory-s-rf-v-stambule-zelenskiy-nazval-osnovnye-detali-10664975.html Ссылка скопирована

Зеленский согласился на переговоры с РФ в Стамбуле и назвал детали / Коллаж: Главред

15 мая 2025 года в Анкаре состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная мирным переговорам с Россией, запланированным в Стамбуле. Эти переговоры стали первой попыткой возобновить диалог между сторонами после длительного периода боевых действий и дипломатического напряжения. Однако отказ президента России Владимира Путина лично участвовать во встрече и отправка в Турцию делегации низкого уровня вызвали сомнения в искренности намерений Кремля. Несмотря на это, Украина решила направить в Стамбул высокопоставленную делегацию, подчеркивая свою готовность к конструктивному диалогу ради достижения мира.

Главред собрал главные заявления президента Украины Зеленского относительно переговоров в Стамбуле.

Кто поедет от Украины на переговоры с РФ в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский заявил, что в украинскую делегацию, которая участвует в переговорах в Турции, входят министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Андрей Гнатов, глава СБУ Василий Малюк, а также представители всех украинских разведывательных структур.

видео дня

Зеленский отметил, что в составе российской делегации нет лиц, которые реально принимают решения.

"Из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и президента Эрдогана, и в попытке достичь хотя бы первых шагов к деэскалации, прекращению войны, а именно прекращению огня, я решил отправить делегацию в Стамбул", - заявил Зеленский.

Он отметил, что украинская делегация отправится в Стамбул на переговоры с Россией под руководством министра обороны Рустема Умерова.

Зеленский подчеркнул, что среди участников нет ни главы СБУ, ни начальника Генштаба, однако делегацию будет возглавлять именно министр обороны - несмотря на отсутствие равнозначного представителя с российской стороны.

Президент Украины отметил, что Умеров владеет турецким, английским и русским языками.

Главной задачей этих переговоров, по словам президента, является достижение прекращения огня.

Будет ли Зеленский на переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.

"Украина заинтересована. Мы договорились с президентом Эрдоганом, что наша группа, турецкая группа будет присутствовать", - сказал Зеленский.

По его словам, Киев ожидает также "встречу с американскими, с турецкими, с украинскими группами".

Относительно возможной встречи с представителями РФ Зеленский отметил, что надеется, что она все же состоится.

"Мы обязательно проведем встречу и с российской стороной. Надеюсь, что эта встреча произойдет все же. И это была не только показуха и все-таки появится время встречи", - сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал ожидание сигналов от международных партнеров.

"Сейчас мы ожидаем от американской, турецкой стороны каких-то соответствующих сигналов. Я бы сказал - конкретики. Во сколько встречаются группы сегодня или во сколько встречаются группы завтра", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас ни начальнику Генштаба, ни главе СБУ, ни другим членам украинской делегации, которые прибыли вместе с ним, нет смысла находиться в Стамбуле, поскольку Путин пока не приехал - а появится ли вообще, неизвестно.

В то же время он отметил, что президент США Дональд Трамп подал сигнал о возможном участии во встрече.

"Кроме этого сигнала, который был медиа открытым, у нас ничего другой информации нет", - добавил лидер.

Может ли начаться перемирие без встречи Зеленского и Путина

Украина не отказывается ни от одной возможности договориться о прекращении огня, поэтому направляет свою делегацию в Стамбул для встречи с представителями России. Зеленский напомнил, что подобные переговоры уже проводились, в частности в Саудовской Аравии, где были делегации обеих стран, хотя они и не встречались напрямую.

На брифинге в Турции президент Владимир Зеленский подтвердил готовность к личным переговорам с Владимиром Путиным. По словам главы государства, Путин должен проявить лидерство, если он действительно настроен на переговоры - следует встречаться без предварительных условий.

"Я считаю, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. Я считаю, что первым шагом должно быть безусловное прекращение огня. Если безусловное прекращение огня возможно сделать сегодня на уровне технических групп, без лидеров - нет вопросов, можно не встречаться. Как мы слышали, безусловное прекращение огня - такие вещи должны решаться на прямых переговорах лидеров - я здесь. Мы готовы к прямым переговорам", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина не может постоянно искать Путина по всему миру. Он подчеркнул, что отсутствие конкретного времени встречи, четкой повестки дня и высокопоставленных представителей с российской стороны - это проявление пренебрежения не только к Украине, но и к США и Турции.

О наступлении РФ

Президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Анкаре после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Россия уже несколько месяцев ведет непрерывное наступление.

По его словам, атаки происходят по всем направлениям, в частности наибольшее обострение - на Сумском направлении, где враг сконцентрировал около 67 тысяч военных.

Что будет, если переговоры провалятся

Владимир Зеленский заявил, что Россия пока не демонстрирует готовности прекратить войну, и очертил ожидания Украины от Европы и США.

По его словам, Москва не настроена на диалог по завершению войны и не собирается принимать соответствующие решения.

"Если этой демонстрации нет, значит нет готовности говорить об окончании войны, и принимать решения. А значит - не хватает политической воли, а значит - Россия не чувствует, что ей нужно заканчивать эту войну, а значит - не хватает политического, экономического, и других давлений на Российскую Федерацию", - сказал он.

В случае отсутствия договоренностей о прекращении огня или конкретных шагов со стороны России, Зеленский призвал к усилению международного давления, чтобы ускорить установление мира или хотя бы организовать двусторонние переговоры.

Он подчеркнул, что Украина ожидает мощный санкционный пакет, о котором неоднократно заявляли в последнее время в США и Европе, ведь Россия четко показывает, что не заинтересована в завершении войны.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред