Зеленский не поедет на переговоры с РФ: кто возглавит делегацию

О чем говорит Зеленский:
- Зеленский не будет присутствовать на переговорах с РФ
- Зеленский отправил на переговоры с РФ делегацию в неполном составе
- РФ не относится к переговорам серьезно
Президент Украины Владимир Зеленский отправит свою делегацию на переговоры в Стамбул с российской делегацией "достаточно низкого уровня". В то же время точное время начала переговоров пока неизвестно. Об этом заявил президент во время пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что Россия не очень серьезно относится к переговорам. В составе переговорной группы РФ нет людей, которые действительно принимают решения.
"Несмотря на достаточно низкий уровень представления российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту Эрдогану, желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, окончания войны, а именно - прекращения огня, я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех", - сказал Зеленский.
Украинскую делегацию на переговорах возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Он свободно владеет украинским, русским, турецким и английским языками.
"Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам, не хочет прекращать войну. Но будем надеяться, что они продемонстрируют хотя бы что-то во время встречи ... Надеюсь, что эта встреча состоится и это была не только "показуха". Надеюсь, что появится время встречи. Сейчас мы ожидаем от американо-турецкой стороны сигналов, во сколько встречаются группы сегодня или во сколько встречаются группы завтра... Группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там. Никто ломать хоть хрупкую возможность со стороны Украины не будет. Мы будем конструктивными, будем присутствовать в различных форматах, о которых будет договорено", - подчеркнул Зеленский.
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.
Нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил, что РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российской делегации является сформулировать проект капитуляции Украины.
Кроме того, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.
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