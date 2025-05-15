Зеленский не поедет на переговоры с РФ: кто возглавит делегацию

Президент Украины заявил, что отправляет на переговоры украинскую делегацию, но не в полном составе.

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Зеленский не едет на переговоры с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорит Зеленский:

Зеленский не будет присутствовать на переговорах с РФ

Зеленский отправил на переговоры с РФ делегацию в неполном составе

РФ не относится к переговорам серьезно

Президент Украины Владимир Зеленский отправит свою делегацию на переговоры в Стамбул с российской делегацией "достаточно низкого уровня". В то же время точное время начала переговоров пока неизвестно. Об этом заявил президент во время пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что Россия не очень серьезно относится к переговорам. В составе переговорной группы РФ нет людей, которые действительно принимают решения.

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"Несмотря на достаточно низкий уровень представления российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту Эрдогану, желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, окончания войны, а именно - прекращения огня, я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех", - сказал Зеленский.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Он свободно владеет украинским, русским, турецким и английским языками.

"Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам, не хочет прекращать войну. Но будем надеяться, что они продемонстрируют хотя бы что-то во время встречи ... Надеюсь, что эта встреча состоится и это была не только "показуха". Надеюсь, что появится время встречи. Сейчас мы ожидаем от американо-турецкой стороны сигналов, во сколько встречаются группы сегодня или во сколько встречаются группы завтра... Группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там. Никто ломать хоть хрупкую возможность со стороны Украины не будет. Мы будем конструктивными, будем присутствовать в различных форматах, о которых будет договорено", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.

Нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил, что РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российской делегации является сформулировать проект капитуляции Украины.

Кроме того, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.

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