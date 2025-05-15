Доллар и евро внезапно подешевели: стал известен курс валют на 16 мая

Нацбанк Украины установил новый курс валют на пятницу, 16 мая. Гривна укрепила свои позиции относительно доллара и евро.

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Курс валют - доллар и евро внезапно подешевели/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в пятницу, 16 мая

На сколько подешевел доллар

На сколько упал евро по отношению к гривне

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на 16 мая 2025 года. Также стал ниже курс евро к гривне. Такие данные опубликованы на сайте НБУ.

На 16 мая НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,4709 гривен за 1 доллар, что на 0,0667 грн ниже, чем в предыдущий день.

видео дня

Официальный курс евро был установлен на уровне 46,3831 гривен за 1 евро (-0,2055 грн).

На межбанке курс сегодня снизился на 1 копейку и составляет 41,48-41,51 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара остался неизменным - он составляет 41,75 гривен.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперты оценили ситуацию на рынке валют до 18 мая. По крайней мере на неделю откладывается ожидаемая незначительная девальвация наличной гривны

Также ранее появился прогноз, что будет с курсом доллара в Украине до конца года. Тенденция по укреплению гривны на рынке валют вскоре может измениться.

Напомним, эксперт рассказал, в чем выгодно хранить деньги украинцам в 2025 году. Экономист объяснил, почему в условиях инфляции и стабильного валютного курса в 2025 году наиболее выгодно хранить сбережения в гривневых ОВГЗ.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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