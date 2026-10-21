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Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Дарья Пшеничник
21 октября 2026, 14:14
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Жар и пламя сначала тратят энергию на то, чтобы нагреть холодное полено до температуры, при которой оно вообще способно загореться.
Недорогие дрова, которые хорошо подходят для печи и камина
Почему дрова с улицы не стоит сразу бросать в печь / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему "морозные" дрова не греют
  • Сколько поленьев нужно хранить дома
  • Как проверить сухость дров постукиванием

Отопительный сезон в разгаре, и дрова остаются одним из самых надежных и популярных способов обогреть частный дом. Однако многие хозяева сталкиваются с неприятностью: огонь в камине или печи едва тлеет, вместо ожидаемого тепла дом наполняется дымом, а расход топлива возрастает в разы.

Специалисты отмечают, что причина часто кроется в одной распространенной привычке - загрузке в топку поленьев непосредственно с улицы. Об этом пишет Deccoria.

Почему "морозные" дрова отнимают тепло

Хранить основной запас дров во дворе - логичное решение, которое помогает сэкономить место в доме и избежать лишнего мусора. Однако бросать ледяную древесину сразу в огонь - большая ошибка.

Когда дрова попадают в топку прямо с мороза, жар и пламя вынуждены тратить всю свою мощность на их прогрев до температуры возгорания вместо того, чтобы отдавать тепло в комнату. Кроме того, ледяные поленья резко понижают температуру внутри каминной камеры, из-за чего топливо не горит, а лишь тлеет и сильно дымит. Ситуация ухудшается ещё больше, если поленья намокли от снега или дождя, ведь тогда энергия огня дополнительно тратится на испарение воды.

Золотая середина: как правильно хранить топливо дома

Превращать гостиную в склад дров - тоже плохая идея. Большой запас сырых поленьев в помещении провоцирует повышение влажности и создает идеальные условия для появления плесени.

Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:

  • Хранение на улице: основные запасы должны сушиться под навесом или у стены дома с защитой от осадков.
  • Запас на 1–2 дня: в дом стоит заносить только тот объем топлива, который вы планируете сжечь в ближайшие дни. За 24–48 часов при комнатной температуре дрова успеют прогреться и окончательно просохнуть.
  • Пожарная безопасность и чистота: складывайте поленья на специальные подставки недалеко от печи, но на безопасном расстоянии от открытого огня. Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите под дровницу защитный коврик.
  • Принцип очереди: всегда сжигайте в первую очередь те полена, которые пролежали в тепле дольше всего.
Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Как проверить сухость дров без приборов

Идеальный показатель влажности древесины измеряется электронным влагомером, но этот прибор есть далеко не у каждого. Проверить готовность топлива можно старинным "музыкальным" способом.

Для простого теста возьмите два полена и постучите ими одно о другое. Если звук звонкий и чистый - древесина отлично высушена и готова дарить максимальное тепло. Если же звук глухой и приглушённый - в дровах ещё слишком много влаги, и им нужно дать время просохнуть.

Смотрите видео о том, как правильно топить в печи:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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