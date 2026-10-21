Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Жар и пламя сначала тратят энергию на то, чтобы нагреть холодное полено до температуры, при которой оно вообще способно загореться.

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Почему дрова с улицы не стоит сразу бросать в печь / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему "морозные" дрова не греют

Сколько поленьев нужно хранить дома

Как проверить сухость дров постукиванием

Отопительный сезон в разгаре, и дрова остаются одним из самых надежных и популярных способов обогреть частный дом. Однако многие хозяева сталкиваются с неприятностью: огонь в камине или печи едва тлеет, вместо ожидаемого тепла дом наполняется дымом, а расход топлива возрастает в разы.

Специалисты отмечают, что причина часто кроется в одной распространенной привычке - загрузке в топку поленьев непосредственно с улицы. Об этом пишет Deccoria.

Почему "морозные" дрова отнимают тепло

Хранить основной запас дров во дворе - логичное решение, которое помогает сэкономить место в доме и избежать лишнего мусора. Однако бросать ледяную древесину сразу в огонь - большая ошибка.

Когда дрова попадают в топку прямо с мороза, жар и пламя вынуждены тратить всю свою мощность на их прогрев до температуры возгорания вместо того, чтобы отдавать тепло в комнату. Кроме того, ледяные поленья резко понижают температуру внутри каминной камеры, из-за чего топливо не горит, а лишь тлеет и сильно дымит. Ситуация ухудшается ещё больше, если поленья намокли от снега или дождя, ведь тогда энергия огня дополнительно тратится на испарение воды.

Золотая середина: как правильно хранить топливо дома

Превращать гостиную в склад дров - тоже плохая идея. Большой запас сырых поленьев в помещении провоцирует повышение влажности и создает идеальные условия для появления плесени.

Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:

Хранение на улице: основные запасы должны сушиться под навесом или у стены дома с защитой от осадков.

основные запасы должны сушиться под навесом или у стены дома с защитой от осадков. Запас на 1–2 дня: в дом стоит заносить только тот объем топлива, который вы планируете сжечь в ближайшие дни. За 24–48 часов при комнатной температуре дрова успеют прогреться и окончательно просохнуть.

в дом стоит заносить только тот объем топлива, который вы планируете сжечь в ближайшие дни. За 24–48 часов при комнатной температуре дрова успеют прогреться и окончательно просохнуть. Пожарная безопасность и чистота: складывайте поленья на специальные подставки недалеко от печи, но на безопасном расстоянии от открытого огня. Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите под дровницу защитный коврик.

складывайте поленья на специальные подставки недалеко от печи, но на безопасном расстоянии от открытого огня. Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите под дровницу защитный коврик. Принцип очереди: всегда сжигайте в первую очередь те полена, которые пролежали в тепле дольше всего.

Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Как проверить сухость дров без приборов

Идеальный показатель влажности древесины измеряется электронным влагомером, но этот прибор есть далеко не у каждого. Проверить готовность топлива можно старинным "музыкальным" способом.

Для простого теста возьмите два полена и постучите ими одно о другое. Если звук звонкий и чистый - древесина отлично высушена и готова дарить максимальное тепло. Если же звук глухой и приглушённый - в дровах ещё слишком много влаги, и им нужно дать время просохнуть.

Смотрите видео о том, как правильно топить в печи:

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