Федишин впервые показала себя после потери дочери

Ирина Федишин обратилась к своим сыновьям и поблагодарила их.

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Ирина Федишин потеряла дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Човнык, Ирина Федишин

Кратко:

Что помогает держаться артистке

Как отреагировали ее дети

Украинская певица Ирина Федишин, недавно пережившая утрату дочери Вероники, опубликовала первое фото после этой семейной трагедии.

Певица написала в Instagram, что именно дает ей силы держаться в этот тяжелый период.

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"Улыбка… как же тяжело иногда она дается, когда сердце переполнено болью. И сегодня я хочу подарить вам частицу своего тепла, пусть сквозь боль и слезы. Да, я очень стараюсь изо дня в день, маленькими шагами собираю себя вместе и учусь жить дальше, нахожу силы делать эти маленькие шаги навстречу жизни", - пишет артистка.

По словам Ирины Федишин, помогает ей справится с трагедией любовь ее сыновей. "Мои два крыла, которые держат меня, ради которых, я просыпаюсь и улыбаюсь утром, которые несколько раз в день напоминают мне, что сейчас время поцелуев и объятий, которые раз за разом говорят мне: "Мы Вас так любим". Я знаю, как они волновались за мое здоровье, как больно им было видеть меня первые дни после операции, как Юрчик постоянно мне звонил на видеосвязь, а потом говорил мне: "Мама, как я радовался, когда видел, как Вы начали мне улыбаться на камеру", - делится она.

Федишин показала, как сейчас выглядит / Фото Instagram/irynafedyshyn

По словам артистки, именно любовь сейчас дает ей силы идти дальше. "Боже, благодарю тебя за своих детей, за ту силу, которую они дают мне, за их объятия, улыбки, которые сегодня лечат мою израненную душу. Любовь моего мужа, не отходящего от меня ни на шаг, поддерживает, оберегает и вместе со мной проходит этот непростой путь. Любовь моих родителей, моих родных, которые так искренне переживают за меня, окутывают заботой, теплом и помогают не опускать рук", - говорит она.

Ирина Федишин / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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