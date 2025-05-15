Не в долларах и не в евро: в чем выгодно хранить деньги украинцам в 2025 году

Экономист объяснил, почему в условиях инфляции и стабильного валютного курса в 2025 году наиболее выгодно хранить сбережения в гривневых ОВГЗ.

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Как выгоднее всего держать сбережения украинцам в 2025 году / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Пендзин:

Инфляция влияет на гривну и на доллар

Сбережения нужно размещать с учетом безопасности и доходности

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) имеют существенное преимущество перед валютами

В условиях инфляции и колебаний валютного курса вопрос сохранения сбережений в Украине становится особенно актуальным. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин во время чата на Главреде рассказал, в чем лучше держать сбережения украинцам.

Экономист Олег Пензин объясняет, что инфляция влияет как на гривну, так и на доллар. Например, доллары 1991, 2000 и 2025 годов - это совершенно разные по покупательной способности деньги. Тот, кто хранил доллары "под матрасом" в течение десятилетий, фактически потерял как минимум половину их стоимости.

Он отмечает, что сбережения нужно размещать с учетом надежности и доходности. Всегда следует анализировать альтернативы: держать в долларах, евро или гривне - и сравнивать, что выгоднее с точки зрения дохода и безопасности.

"Сегодня облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в гривне, вам дадут около 16% годовых. Доллар, если вы его понесете в банк, даст вам 5% годовых, по сути, ничего не даст. Евро даст еще меньше. Если вложить в ОВГЗ, то доллар вам даст 2,5% годовых. Допустим, за 4 тысячи гривен вы покупаете 100 долларов, или 70-80 евро. Гривну при этом вы вложили в ОВГЗ. Вы прожили год. За гривну вы получили 17%, за доллар - 3%, за евро - 1%. А потом все эти кучи пересчитайте в гривну и посмотрите, что у вас получится. А получится у вас, что ОВГЗ при том уровне динамики роста курса гривны по отношению к доллару, который есть сегодня, гораздо выгоднее", - советует он.

Экономист Олег Пенздин отметил, что с начала года курс доллара снизился с 42,5 до 41 гривны. Те, кто покупал валюту в январе, сейчас несут убытки.

Между тем, по его словам, если бы эти средства вложили в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), то за полгода получили бы 8% чистой прибыли, в отличие от банковских депозитов, которые облагаются налогом. ОВГЗ не облагаются налогами, что дает существенное преимущество - разница в эффективности может достигать 23%.

Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными, и почему в России возвращаются продуктовые карточки и дефицит товаров:

"Итак, до конца 2025 года выгоднее вкладываться в ОВГЗ. Почему я говорю именно о 2025 году? Потому что на весь 2025 год у нас есть макроэкономическое финансирование в размере 50 миллиардов долларов, которое мы получили от стран G7, а это гарантированно означает, что курс двигаться не будет. То есть курс будет более-менее прогнозируемый", - резюмировал он.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине возможен рост курса доллара до 55 гривен - такой сценарий предусматривает Национальный банк.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, официальный курс доллара может достичь 41,6-42 гривен уже к концу мая.

В макроэкономическом прогнозе Dragon Capital отмечается, что НБУ, вероятно, во втором полугодии 2025 года вернётся к постепенному ослаблению гривны, когда темпы инфляции начнут спадать.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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