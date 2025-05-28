Путиниста Киркорова оставляют в больнице еще на три недели, так как ему стало хуже.

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Филипп Киркоров серьезно болен/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Киркорову стало хуже - его оставили в больницу

Врачи предполагают тяжелые осложнения

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, и был госпитализирован в тяжелом состоянии, останется в больнице еще на три недели.

Как пишут российские пропагандисты, путинисту стало хуже. По словам врачей, на фоне диабета у артиста может развиться сепсис, который в худшем случае приведет к ампутации.

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Путинист Киркоров плозо выглядит / Фото Стархит

Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии 23 мая. Во время концерта исполнитель сопровождал свое выступление фейерверками из-за спины, и у него загорелся рукав пиджака. Mash после инцидента писал, что Киркорову диагностировали бурсит - воспаление суставов после ожога руки, который он получил на концерте.

Киркоров серьезно заболел / Фото Instagram/ fkirkorov

Подливает масла в огонь и путинистка, предательница Любовь Успенская. Пользуясь случаям, она советует Киркорову заканчивать певческую карьеру, а также она полагает, что у Киркорова разорвался имплантат.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

Напомним, Филипп Киркоров заметно похудел после смерти его отца Бедроса Киркорова. По словам помощницы путиниста, Киркоров даже не прикасается к еде.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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