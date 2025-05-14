Говядина и свинина стремительно дорожают: сколько сейчас стоит килограмм

В ближайшее время существенного снижения цен на свинину не ожидается.

https://glavred.info/economics/govyadina-i-svinina-stremitelno-dorozhayut-skolko-seychas-stoit-kilogramm-10664687.html Ссылка скопирована

Говядина и свинина стремительно дорожают / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько стоит свиной ошеек

Какая средняя цена на гуляш из говядины

В Украине в течение последнего месяца растут цены на мясо, а наиболее заметно подорожала свинина. Об этом сообщают специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, стоимость свиного ошейка в течение месяца выросла на 20% (за год рост составил 39%) и на сегодня составляет 330 грн/кг.

видео дня

"В ближайшее время существенного снижения цен на свинину не ожидается", - считают специалисты УКАБ.

Эксперты обращают внимание на то, что по состоянию на начало апреля поголовье свиней в Украине составляло 4,6 млн. Это на 11% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Растет и стоимость говядины. Средняя цена на гуляш из говядины за месяц выросла на 6%, тогда как в годовом исчислении показатели увеличились на 14%.

Отметим также, что цены на куриное филе за месяц выросли на 5%, тогда как средняя цена куриных тушек практически не изменилась. Цены на куриные бедра снизились на 4%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине стремительно растут. Не является исключением и сало, цены на отдельные сорта которого достигли исторического максимума.

Также известно, что темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%. Это связано как и с влиянием кратковременных апрельских заморозков, так и с остаточными эффектами низких прошлогодних урожаев.

В то же время, в последние недели в Украине фиксируется тенденция к снижению цен на тепличные овощи, в частности на так называемый "салатный набор". Это обусловлено увеличением предложения со стороны местных хозяйств, сезонным фактором и стабильным импортом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред