Цены на продукты растут с бешеной скоростью: в НБУ сообщили, что подорожало

Одной из причин подорожания продуктов в Украине являются апрельские заморозки.

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Продукты в Украине продолжают дорожать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в НБУ:

Сырые продукты в Украине начали дорожать быстрее

На повышение цен повлияли два фактора

Мука и крупы среди лидеров быстрого подорожания

Темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%. Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно уровня инфляции в апреле 2025 года.

По данным НБУ, рост цен на сырые продукты связан как и с влиянием кратковременных апрельских заморозков, так и с остаточными эффектами низких прошлогодних урожаев.

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"Быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщевого набора) из-за низкого предложения качественной продукции. Дополнительным фактором было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, из-за Пасхи, которая в этом году пришлась на апрель (в 2024 году - на май)", - говорится в комментарии.

В то же время поступление импортной продовольственной продукции и тепличных овощей несколько сдерживали рост цен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с начала 2025 года продукты подорожали на 6%, а за год - почти на 20%. Наибольший рост цен наблюдался на яйца, которые за год подорожали почти на 75%.

Ранее стало известно, что в начале мая в Украине отмечалась относительная стабильность цен на молочное сырье, что связано с оживлением спроса на отечественную молочную продукцию за рубежом.

Накануне стало известно, что на украинском плодоовощном рынке на прошлой неделе цены в основном падали. Этому поспособствовали отечественные тепличные хозяйства, которые увеличили предложение овощей на фоне сезонного повышения урожая.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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