Цены на продукты растут с бешеной скоростью: в НБУ сообщили, что подорожало

Что сообщили в НБУ:
- Сырые продукты в Украине начали дорожать быстрее
- На повышение цен повлияли два фактора
- Мука и крупы среди лидеров быстрого подорожания
Темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%. Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно уровня инфляции в апреле 2025 года.
По данным НБУ, рост цен на сырые продукты связан как и с влиянием кратковременных апрельских заморозков, так и с остаточными эффектами низких прошлогодних урожаев.
"Быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщевого набора) из-за низкого предложения качественной продукции. Дополнительным фактором было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, из-за Пасхи, которая в этом году пришлась на апрель (в 2024 году - на май)", - говорится в комментарии.
В то же время поступление импортной продовольственной продукции и тепличных овощей несколько сдерживали рост цен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что с начала 2025 года продукты подорожали на 6%, а за год - почти на 20%. Наибольший рост цен наблюдался на яйца, которые за год подорожали почти на 75%.
Ранее стало известно, что в начале мая в Украине отмечалась относительная стабильность цен на молочное сырье, что связано с оживлением спроса на отечественную молочную продукцию за рубежом.
Накануне стало известно, что на украинском плодоовощном рынке на прошлой неделе цены в основном падали. Этому поспособствовали отечественные тепличные хозяйства, которые увеличили предложение овощей на фоне сезонного повышения урожая.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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