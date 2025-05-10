Рост цен на продукты в Украине побил рекорд в 75%: что подорожало больше всего

В апреле потребительские цены выросли на 0,7% по сравнению с мартом, а с начала года - на 4,3%.

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Цены на продукты взлетели вверх / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем речь:

В апреле 2025 года зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года

Главной причиной роста инфляции стало подорожание продуктов

Подорожали также медицинские услуги, транспорт, связь, образование и отдых

В апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года - потребительские цены подскочили на 15,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Основной причиной резкого подорожания стал рост стоимости продуктов питания. С начала 2025 года продукты подорожали на 6%, а за год - почти на 20%. Наибольший рост цен наблюдался на яйца, которые за год подорожали почти на 75%.

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"Инфляция на потребительском рынке в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составила 0,7%, с начала года - 4,3%", - также говорится в отчете ведомства.

Официальная статистика показывает существенный рост цен на ключевые пищевые товары. В частности:

яйца подорожали на 74,6% в годовом измерении, хотя в апреле и подешевели на 2,5% благодаря сезонному фактору;

овощи выросли в цене на 35,8%, из которых 0,9% - только за апрель;

подсолнечное масло прибавило 34,8% за год и 0,4% за месяц.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Также существенно подорожали сливочное масло (на 30,1%), фрукты (на 25,3%) и хлеб (на 21,8%). В отчете не указано ни одного продукта, цена на который бы осталась неизменной или снизилась.

В то же время, есть категории товаров, где зафиксировано снижение цен. Это одежда и обувь: одежда подешевела на 4,9%, а обувь - на 3,9% в годовом измерении.

Что касается услуг, то здесь наблюдается рост: медицинские услуги подорожали на 13,5%, транспорт - на 6,9%, связь - на 18,5%, образование - на 12,1%, а отдых - на 1,3%.

Рост цен на продукты в Украине - последние новости

Главред писал о том, что в Украине неожиданно выросла стоимость одного из основных весенних овощей, и теперь он стоит в среднем на 17% больше, чем в конце предыдущей недели.

Кроме того, в стране подорожали популярные молочные товары. В частности, за пачку творога украинцам придется заплатить почти 100 гривен.

Также наблюдается значительный рост цен на клубнику, хотя стоимость этой ягоды существенно отличается в разных магазинах.

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