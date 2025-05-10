Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Рост цен на продукты в Украине побил рекорд в 75%: что подорожало больше всего

Даяна Швец
10 мая 2025, 09:48
313
В апреле потребительские цены выросли на 0,7% по сравнению с мартом, а с начала года - на 4,3%.
продукты, деньги
Цены на продукты взлетели вверх / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • В апреле 2025 года зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года
  • Главной причиной роста инфляции стало подорожание продуктов
  • Подорожали также медицинские услуги, транспорт, связь, образование и отдых

В апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года - потребительские цены подскочили на 15,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Основной причиной резкого подорожания стал рост стоимости продуктов питания. С начала 2025 года продукты подорожали на 6%, а за год - почти на 20%. Наибольший рост цен наблюдался на яйца, которые за год подорожали почти на 75%.

видео дня

"Инфляция на потребительском рынке в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составила 0,7%, с начала года - 4,3%", - также говорится в отчете ведомства.

Официальная статистика показывает существенный рост цен на ключевые пищевые товары. В частности:

  • яйца подорожали на 74,6% в годовом измерении, хотя в апреле и подешевели на 2,5% благодаря сезонному фактору;
  • овощи выросли в цене на 35,8%, из которых 0,9% - только за апрель;
  • подсолнечное масло прибавило 34,8% за год и 0,4% за месяц.
Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Также существенно подорожали сливочное масло (на 30,1%), фрукты (на 25,3%) и хлеб (на 21,8%). В отчете не указано ни одного продукта, цена на который бы осталась неизменной или снизилась.

В то же время, есть категории товаров, где зафиксировано снижение цен. Это одежда и обувь: одежда подешевела на 4,9%, а обувь - на 3,9% в годовом измерении.

Что касается услуг, то здесь наблюдается рост: медицинские услуги подорожали на 13,5%, транспорт - на 6,9%, связь - на 18,5%, образование - на 12,1%, а отдых - на 1,3%.

Рост цен на продукты в Украине - последние новости

Главред писал о том, что в Украине неожиданно выросла стоимость одного из основных весенних овощей, и теперь он стоит в среднем на 17% больше, чем в конце предыдущей недели.

Кроме того, в стране подорожали популярные молочные товары. В частности, за пачку творога украинцам придется заплатить почти 100 гривен.

Также наблюдается значительный рост цен на клубнику, хотя стоимость этой ягоды существенно отличается в разных магазинах.

Больше экономических новостей:

Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукт продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Иран поставит РФ пусковые установки для ракет Fath-360: в Reuters назвали риски

Иран поставит РФ пусковые установки для ракет Fath-360: в Reuters назвали риски

10:34Война
Есть 2 сценария развития войны в Украине, один сыграет против нас - Коваленко

Есть 2 сценария развития войны в Украине, один сыграет против нас - Коваленко

10:13Украина
РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия: что она хочет

РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия: что она хочет

09:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

Последние новости

10:34

Иран поставит РФ пусковые установки для ракет Fath-360: в Reuters назвали риски

10:13

Есть 2 сценария развития войны в Украине, один сыграет против нас - КоваленкоВидео

09:48

Рост цен на продукты в Украине побил рекорд в 75%: что подорожало больше всего

09:36

Семь правил этикета, которые мы нарушаем и даже не знаем об этомВидео

09:25

Гороскоп Таро на сегодня 10 мая: Девам - отстоять себя, Весам - слушать интуицию

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:05

РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия: что она хочет

09:00

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяВидео

08:50

В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой

08:47

Изоляция и дисциплина: транзит Сатурна определит гороскоп для Тельцов на три годаВидео

Реклама
08:05

Взять и отойти: можно ли в Украине создать 30-километровую демилитаризованную зонумнение

07:56

Пакистан начал широкомасштабную военную операцию против Индии и созвал заседание по "ядерке"

06:30

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

06:10

Трамп дал Путину новый дедлайн: пойдет ли РФ на 30 дней тишины?мнение

05:50

Загадка для самых внимательных: найдите 4 киви среди птиц за 5 секунд

05:31

Гороскоп на завтра 11 мая: Близнецам - необычайная удача, Скорпионам - сюрприз

05:10

Что означает слово "шибко": какие распространенные синонимы можно использоватьВидео

04:39

В мае Сатурн войдет в знак Овна: каких больших перемен ждать до 2028 года

04:05

Большинство моет неправильно: как очистить контейнер от жира за 30 секунд

03:30

Почему не ладится с любовью: астрологи назвали 4 знака, которым пора остановиться

03:16

Гороскоп по лунному календарю: что нельзя делать 10 мая, чтобы не потерять силу

Реклама
03:00

Можно ли в церкви зажигать свечу от другой свечи: священник ответилВидео

02:31

Угроза для правительственного квартала: названы цели для ударов Орешником

01:42

4 знака зодиака, которые исполнят мечту в мае

01:36

Фицо сделал заявление в пользу РФ: что пообещал премьер Словакии Путину

01:08

Воздушное пространство закрывается: названа дата вероятного запуска "Орешника"

00:33

Макрон сделал заявление о Путине: СМИ раскрыли подробности

00:31

"Исторический шаг": государства поддержали создание Спецтрибунала для РФ - Ермак

00:21

Доллар идет вверх: украинцам рассказали, к чему готовиться

09 мая, пятница
23:34

МИД сделал ответный шаг: как отреагировали на иностранных лидеров в параде РФ

23:25

Срывал крыши и валил деревья: по Украине пронесся мощный смерчФотоВидео

23:00

Украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно: как оформить новую помощь

22:47

Женщина подала на развод после 12 лет брака из-за ChatGPT: что он натворил

22:32

ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

22:20

США получили информацию о возможном ударе по Украине: подробности

22:16

После нормы о "спирте": эксперт назвал АЗС, которые лучше объезжать десятой дорогой

22:08

Необратимо: врач раскрыл диагноз Аллегровой и причину ее скандальных выходок

21:50

Магучих берет золото на What Gravity Challenge: подробности соревнований в КатареВидео

21:45

Ольга Фреймут рассказала, почему ее муж не может отказаться от паспорта РоссииВидео

21:28

О прекращении огня могут объявить в ближайшие часы или дни - Reuters

21:05

"Обещаю как офицер - офицеру": письмо бойца деду-фронтовику, от которого появляются слезы

Реклама
21:00

В Украине ввели новые правила выплат семьям погибших военных: что изменилось

20:39

Российские деньги будут работать против России: СМИ раскрыли куда пойдут активы РФ

20:29

Людей призвали не заказывать в самолете два популярных напитка: в чем причинаВидео

20:27

США мощно давят на РФ: в ОП рассказали, на каком этапе переговоры о перемирииВидео

20:04

Пленные россияне будут платить налоги в Украине: в Раде рассказали детали

19:53

От казаков до ВСУ: историк рассказал, что объединяет украинское войскоВидео

19:39

"В Днепре": Максим Галкин высказался о потере родного человека

19:37

Быстро и до блеска: как очистить противень от застарелого жира и нагараВидео

19:28

"Салатный набор" начал резко дешеветь: что будет с ценами на овощи дальше

19:19

Дожди будут лить почти весь день: синоптики назвали регионы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять