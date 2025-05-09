Цена на популярный овощ в Украине обвалилась на 12%: в чем подводный камень

Главное:
- Цены на прошлогодний картофель упали примерно на 12%, и теперь производители продают его по 15-24 грн/кг
- Несмотря на падение цен, стоимость картофеля все еще на 25% выше, чем в этот же период прошлого года
В Украине фиксируют значительное удешевление прошлогоднего картофеля. Как сообщают специалисты профильного портала EastFruit, стоимость продукта заметно упала за последние дни.
На сегодня во многих регионах производители продают остатки прошлогоднего картофеля в пределах 15-24 грн за килограмм (это примерно $0,36-0,58/кг). По сравнению с концом прошлой недели, цены упали примерно на 12%.
Основные причины этого снижения - быстрое ухудшение качества овоща в хранилищах (на складах почти не осталось картофеля, который бы соответствовал требованиям рынка), а также невысокий спрос.
Спрос снижается как среди оптовых покупателей, так и среди торговых сетей, что еще больше давит на цену.
Несмотря на эту тенденцию, сегодняшние цены все еще на 25% выше, чем в тот же период прошлого года, отмечают эксперты.
Рост цен на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине внезапно дорожает ключевой весенний овощ. Продается он в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Кроме этого, в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты. Украинцам придется отдать за пачку творога почти 100 гривен.
В то же время и цены на клубнику в Украине рекордно растут. Однако существуют значительные различия в ценах между различными торговыми сетями.
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