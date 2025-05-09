Цена на популярный овощ в Украине обвалилась на 12%: в чем подводный камень

Основными причинами удешевления является ухудшение качества продукта в хранилищах и низкий спрос.

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Почему дешевую картошку почти не берут / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Цены на прошлогодний картофель упали примерно на 12%, и теперь производители продают его по 15-24 грн/кг

Несмотря на падение цен, стоимость картофеля все еще на 25% выше, чем в этот же период прошлого года

В Украине фиксируют значительное удешевление прошлогоднего картофеля. Как сообщают специалисты профильного портала EastFruit, стоимость продукта заметно упала за последние дни.

На сегодня во многих регионах производители продают остатки прошлогоднего картофеля в пределах 15-24 грн за килограмм (это примерно $0,36-0,58/кг). По сравнению с концом прошлой недели, цены упали примерно на 12%.

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Основные причины этого снижения - быстрое ухудшение качества овоща в хранилищах (на складах почти не осталось картофеля, который бы соответствовал требованиям рынка), а также невысокий спрос.

Спрос снижается как среди оптовых покупателей, так и среди торговых сетей, что еще больше давит на цену.

Несмотря на эту тенденцию, сегодняшние цены все еще на 25% выше, чем в тот же период прошлого года, отмечают эксперты.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Рост цен на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине внезапно дорожает ключевой весенний овощ. Продается он в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме этого, в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты. Украинцам придется отдать за пачку творога почти 100 гривен.

В то же время и цены на клубнику в Украине рекордно растут. Однако существуют значительные различия в ценах между различными торговыми сетями.

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