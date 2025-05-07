Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

Рассказываем, как изменились валютные курсы в Украине по состоянию на утро 7 мая 2025 года.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-snova-letyat-v-propast-novye-kursy-valyut-na-7-maya-10662488.html Ссылка скопирована

Как изменились валютные курсы в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Фиксируется общая тенденция в снижении курсов как доллара, так и евро на разных разделах валютного рынка

НБУ фиксирует стабильное снижение официального курса доллара и евро в течение нескольких дней (с 5 по 7 мая)

Как в обменниках, так и по официальному курсу НБУ, евро демонстрирует более значительное снижение по сравнению с долларом

Национальная валюта Украины демонстрирует определенное укрепление: в обменниках уменьшаются курсы как доллара, так и евро.

Согласно информации на основе мониторинга валютного рынка, по состоянию на утро 7 мая 2025 года средний курс продажи доллара в обменных пунктах повысился на 3 копейки и составляет 41,38 гривны. В то же время курс евро снизился на 12 копеек, остановившись на отметке 47,33 гривны.

видео дня

Курс покупки валюты в среднем такой: доллар - по 39,7 гривны, евро - по 45,25 гривны.

На межбанковском рынке доллар торгуется в пределах 41,4-41,43 гривны за доллар (покупка/продажа), что на 13 копеек меньше, чем накануне - 6 мая.

Официальные курсы НБУ

Нацбанк продолжает фиксировать постепенное снижение доллара - тенденция продолжается с 5 мая. По состоянию на 7 мая официальный курс американской валюты установлен на уровне 41,4544 гривны, что на 14,92 копейки ниже предыдущего значения.

Евро по официальным данным подешевел еще больше - на 22,31 копейки, и стоит 46,9637 гривны.

​ Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред ​

Динамика за последние дни

С 5 по 7 мая НБУ снизил официальный курс доллара на 0,6%, а евро - на 0,7%. Это свидетельствует об общей тенденции к укреплению гривны на фоне валютных колебаний.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на вторник, 6 мая Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,60 грн. В то же время гривна укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем.

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что будет с курсом доллара в мае и стоит ли покупать валюту.

В то же время не так давно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде появился прогноз, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Больше экономических новостей:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред