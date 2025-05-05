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Инвестиция в "минус": что будет с курсом доллара в мае и стоит ли покупать валюту

Анна Ярославская
5 мая 2025, 09:17
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Прибыль с покупки евро получат лишь те, кто приобрел валюту не позже начала февраля.
Олег Пендзин, валюта, курс валют
Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с курсом валют в мае / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Что будет с курсом доллара в мае
  • Выгодно ли сейчас покупать валюту

В первой декаде мая ситуация на валютном рынке сохранится на нынешнем уровне, но в дальнейшем - изменится неблагоприятно для гривны. Каким будет курс доллара в Украине и стоит ли покупать валюту, рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Аналитик рассказал ТСН, что сейчас Нацбанк сдерживает высокую инфляцию относительно низким и стабильным курсом доллара.

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"Пока колебания наличного курса будут на уровне статистической погрешности. В мае инфляция уменьшится, потому что на рынок массово поступят дешевые сезонные овощи не из теплиц, а из открытого грунта. Вот тогда регулятор может повысить официальный курс доллара", - сказал он.

По прогнозу Пендзина, наличный курс доллара к гривне может вернуться на уровень 42 грн/долл.

"Так сказать, доллар подорожает благодаря удешевлению овощей", - считает он.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Покупать или продавать валюту

Пендзин считает, что покупка валюты - не самый лучший вариант для инвестиций.

Эксперт подсчитал, что с начала года наличный доллар подешевел более чем на гривну, то есть это инвестиция в "минус". Евро действительно подорожал, но выгоду в 8-9% годовых будут иметь только те, кто приобрел евровалюту не позже начала февраля, когда курс был на минимуме: 43,5 грн за единицу, а не более 47,5 грн, как в мае.

Пендзин советует вкладывать деньги в гривневые ОВГЗ с коротким сроком действия – до одного года. По его словам, это наиболее выгодный вариант.

"Если годовой срок инвестиций не устраивает – можно открыть гривневый депозитный счет сроком 90-100 дней. Проценты по депозитам на три месяца достигают 17% годовых, однако налоги снизят чистый доход до 13%. Это сопоставимо с величиной инфляции. Покупка валюты такого дохода не принесет, потому что курс доллара не только не растет, а наоборот", - объяснил эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 5 мая 2025 года.

В частности, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,70 грн/долл., что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна упала относительно американской валюты.

В то же время курс евро ощутимо снизился. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,31 грн/евро, что на 23 копейки больше, чем 2 мая. Относительно евро гривна значительно ослабит свои позиции.

Недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

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Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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