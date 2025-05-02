Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 5 мая
- Насколько подорожал доллар
- Сколько стоит валюта на межбанковском рынке
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 5 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На понедельник, 5 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,70 грн/долл., что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна упала относительно американской валюты.
Зато курс евро ощутимо снизился. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,31 грн/евро, что на 23 копейки больше, чем 2 мая. Относительно евро гривна значительно ослабит свои позиции.
На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 17:00 котировки составили:
доллар США - 41,60-41,65 грн/долл;
евро - 47,29-47,33 грн/евро.
Курс доллара - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.
Кроме этого, также стало известно, на сколько подорожает валюта. В то же время не стоит исключать, что на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы.
В то же время украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Злоумышленники маскируются под работников службы безопасности и выманивают конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.
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