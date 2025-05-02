Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

НБУ составил новый курс валют на понедельник, 5 мая. Гривна ослабила свои позиции относительно доллара и евро.

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Курс валют на 5 мая / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 5 мая

Насколько подорожал доллар

Сколько стоит валюта на межбанковском рынке

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 5 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На понедельник, 5 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,70 грн/долл., что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна упала относительно американской валюты.

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Зато курс евро ощутимо снизился. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,31 грн/евро, что на 23 копейки больше, чем 2 мая. Относительно евро гривна значительно ослабит свои позиции.

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 17:00 котировки составили:

доллар США - 41,60-41,65 грн/долл;

евро - 47,29-47,33 грн/евро.

Курс доллара - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Кроме этого, также стало известно, на сколько подорожает валюта. В то же время не стоит исключать, что на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы.

В то же время украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Злоумышленники маскируются под работников службы безопасности и выманивают конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.

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