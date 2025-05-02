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Потребители платят больше: названы увеличивающие чек за электроэнергию устройства

Алексей Тесля
2 мая 2025, 16:25
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Телевизоры, игровые приставки и кухонные устройства потребляют энергию даже в режиме ожидания.
розетка, напряжение
Бытовые приборы потребляют энергию в режиме ожидания / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • Бытовые приборы потребляют энергию в режиме ожидания
  • Режим экономии поможет сэкономить до 5500 грн в год

Некоторые бытовые приборы продолжают потреблять электроэнергию даже в нерабочем состоянии, заявил эксперт по энергетике и инженер-теплотехник компании iHeat Стивен Дэй.

Даже когда приборы, такие как микроволновки, кофемашины или электрические чайники, не используются, они продолжают расходовать электроэнергию — и незаметно увеличивают счета, пишет Express.

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"Многие не осознают, что телевизоры, игровые приставки и кухонные устройства потребляют энергию в режиме ожидания. Те же цифровые часы на микроволновке или маленький световой индикатор на телевизоре кажутся безобидными, но они тянут электричество круглосуточно", — отмечает эксперт.

Он предупредил, что телевизор может "съедать" от 5 до 10 фунтов стерлингов (270–550 грн) в год, даже если вы им не пользуетесь. Игровая консоль, просто подключённая к розетке, добавляет до 8 фунтов (около 443 грн) к годовому счету. А оставленные в розетке зарядки для телефонов, ноутбуков и планшетов тоже продолжают потреблять ток — даже если не заряжают устройство. Более того, это может быть опасно.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Способ экономии электроэнергии

Он советует начать с простого — отключать приборы от сети, если они не используются, и не оставлять зарядки в розетке. Эти, казалось бы, мелочи могут сэкономить до 100 фунтов стерлингов в год (примерно 5500 грн).

Также эксперт рекомендует использовать энергосберегающие функции, например, включать "экорежим" на телевизорах, и по возможности переходить на энергоэффективную технику: современные модели с низким потреблением энергии, LED-лампы и умные устройства.

Ранее сообщалось о том, что в Украине ограничивают поставки электроэнергии. Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак.

Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.

Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.

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