Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск: в Forbes раскрыли планы врага

Ситуация в районе Купянска в ближайшее время может стремительно ухудшиться, пишут журналисты.

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Оккупанты будут пытаться возводить переправы через Оскол, чтобы штурмовать Купянск - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Главные тезисы материала Forbes:

Ситуация в районе Купянска может стремительно ухудшиться

Войска РФ готовятся к прямому штурму Купянска

Оккупанты будут стремиться форсировать Оскол

Российские оккупанты собирают значительные силы вблизи Купянска Харьковской области. Враг собирается расширить плацдарм для форсирования Оскола. Есть основания полагать, что вражеские силы намерены перейти к прямому штурму города.

Почему войска РФ стремятся оккупировать Купянск

В материале Forbes говорится, что захват Купянска нужен врагу для того, чтобы нарушить линию безопасности в виде украинских городов-крепостей, которые идут вдоль Харьковской и Донецкой областей. Ситуация напряженная, но Силы обороны Украины настроены на удержание Купянска.

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Каковы силы оккупантов на Купянском направлении

Дальнейшее развитие событий в борьбе за Купянск зависит от того, сможет ли ресурсная 1-я гвардейская танковая армия оккупантов закрепиться на западном берегу реки Оскол. Враг сосредоточил три дивизии и пять бригад с десятками тысяч военных.

"Для захвата Купянска также необходимо будет форсировать реку Оскол к югу от города", - считают в Центре оборонных стратегий.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.



Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Что планируют российские войска в районе Купянска

Как утверждает автор материала, несколько недель назад оккупанты пересекли Оскол и оккупировали населенный пункт Новомлынск севернее Купянска. Следующий возможный шаг – попытка построить оборонительную переправу через Оскол на месте разрушенного моста. Для этого вражеским силам понадобится перебросить часть войск в село Двуречная.

"Обеспечение путей поставки плацдарма имеет решающее значение для дальнейшего продвижения в направлении Купянска вдоль обоих берегов реки", - считают аналитики Conflict Intelligence Team.

Ожидается серьезная борьба, поскольку авиация ВСУ бомбит наплавные пролеты. Вопрос в том, смогут ли российские оккупанты построить переправы быстрее, чем украинские войска их разбомбить.

"Российские войска готовятся к прямому штурму города"

"Учитывая значительную концентрацию сил вблизи Купянска, включая элементы 1-й танковой армии, наша команда считает, что российские войска готовятся к прямому штурму города", - предположили аналитики Frontelligence Insight.

Армия РФ концентрирует большие силы в районе Купянска, что может указывать на то, что оккупация города – приоритет для вражеского военного командования.

"В целом, наша команда обеспокоена ситуацией в Купянске и видит реальную возможность быстрого ухудшения в ближайшее время", - подчеркнули аналитики.

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Как сообщал Главред, в группировке Хортица 6 февраля рассказали, что за прошедшие сутки войска РФ вели наступательные действия в районе следующих населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка. Враг пытался доставить в село Загрызово штурмовые подразделения, однако бойцы Сил обороны ликвидировали вражеские боевые машины.

Войска РФ продвинулись в районе Купянска и расширили свой плацдарм на юг вдоль Оскола, считает координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец. Оборона города может усложниться, если не уделить плацдарму оккупантов должного внимания.

Оккупанты на Купянском направлении применяют пехоту и проводят механизированные штурмы, рассказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс". Ключевая цель россиян – захват Купянска.

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