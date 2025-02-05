"Оборона Купянска усложнится": аналитики заявили об обострении на Харьковщине

Вы узнаете:
- Какая ситуация на Купянском направлении
- Есть ли угроза для города Купянск
Российской оккупационной армии удалось продвинуться в районе Купянска в Харьковской области. На других направлениях враг сохраняет военное присутствие, однако не продвигался. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.
"3 и 4 февраля российские войска совершали наступательные операции к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного. Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Западного (к северу от Купянска)", - написали аналитики ISW.
Военный обозреватель, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец также сообщил о сложной ситуации севернее Купянска.
По его словам, передовые подразделения противника, очевидно, смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг, вдоль Оскола.
"Подразделения 6-й ЗВА противника упорно атакуют вдоль дороги Дворичная", - написал он в Facebook.
Машовец считает, что если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена.
"Еще раз подчеркну, если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена до предела. Более того, ситуация во всей восточной части Харьковской области может измениться коренным образом, причем не в пользу Украины, уже через несколько недель", - добавил он.
Ситуация на Купянском направлении - последние новости
Российские оккупанты перегруппировывают свои штурмовые подразделения для возобновления наступательных действий на Купянском направлении. Об этом 3 февраля сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Хортица.
Как сообщал Главред, Институт изучения войны писал об активизации наступательных действий к северу от Купянска в Харьковской области, однако пока неизвестно, удастся ли им окружить и захватить город.
Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что враг хочет максимально продвинуться на Харьковщине, как и в Донецкой области. Кроме этого Купянск-Узловой является важным населенным пунктом для оккупантов из-за железной дороги и логистики.
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Кто такой Константин Машовец
Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.
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