"Оборона Купянска усложнится": аналитики заявили об обострении на Харьковщине

Оккупанты смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг, вдоль Оскола.

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Оккупанты продвинулись под Купянском / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

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Какая ситуация на Купянском направлении

Есть ли угроза для города Купянск

Российской оккупационной армии удалось продвинуться в районе Купянска в Харьковской области. На других направлениях враг сохраняет военное присутствие, однако не продвигался. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

"3 и 4 февраля российские войска совершали наступательные операции к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного. Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Западного (к северу от Купянска)", - написали аналитики ISW.

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Военный обозреватель, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец также сообщил о сложной ситуации севернее Купянска.

По его словам, передовые подразделения противника, очевидно, смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг, вдоль Оскола.

"Подразделения 6-й ЗВА противника упорно атакуют вдоль дороги Дворичная", - написал он в Facebook.

Машовец считает, что если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена.

"Еще раз подчеркну, если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена до предела. Более того, ситуация во всей восточной части Харьковской области может измениться коренным образом, причем не в пользу Украины, уже через несколько недель", - добавил он.

Купянск - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Российские оккупанты перегруппировывают свои штурмовые подразделения для возобновления наступательных действий на Купянском направлении. Об этом 3 февраля сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Хортица.

Как сообщал Главред, Институт изучения войны писал об активизации наступательных действий к северу от Купянска в Харьковской области, однако пока неизвестно, удастся ли им окружить и захватить город.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что враг хочет максимально продвинуться на Харьковщине, как и в Донецкой области. Кроме этого Купянск-Узловой является важным населенным пунктом для оккупантов из-за железной дороги и логистики.

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Кто такой Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

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