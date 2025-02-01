Враг хочет продвигаться по Харьковщине: Братчук рассказал об опасности

Что сказал Братчук:
- Россияне хотят захватить Купянск и Купянск-Узловой
- Врагу важно получить контроль над железной дорогой и логистикой
- ВСУ и армия РФ ведет борьбу и за полем боя
Оккупационная армия РФ на Купянском направлении продолжает попытки наступления для захвата новых территорий. В интервью Главреду представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал на что нацелен враг.
По его словам, враг хочет максимально продвинуться на Харьковщине, как и в Донецкой области. Кроме этого Купянск-Узловой является важным населенным пунктом для оккупантов из-за железной дороги и логистики.
"Вся российская военная логистика построена на использовании железных дорог, поэтому враг пытается захватить такие локации с целью дальнейшего движения", - пояснил Братчук.
Смотрите видео о том, какие планы у врага на Харьковском направлении:
В то же время россияне пытаются уничтожать логистические пути украинской группировки, ведь современная война предполагает борьбу не только на поле боя, но и за ресурсы и логистику.
Наступление армии РФ на Купянском направлении - что известно
Напомним, Главред писал, что наступление армии страны-агрессора России в Харьковской области продолжается и враг оставляет Лимано-Купянское направление среди приоритетных.
Накануне британская разведка сообщала, что российские войска постепенно расширяют свой плацдарм на западном берегу реки Оскол. Он был создан еще в конце ноября 2024 года, и с тех пор оккупанты достигли определенных тактических успехов в этом районе.
Ранее также стало известно, что Купянск Харьковской области и его громада постоянно страдают от интенсивных обстрелов российских войск. Линия фронта проходит всего в двух километрах от города.
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Кто такой Сергей Братчук?
Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.
Участник Операции объединенных сил на Донбассе.
После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.
Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.
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