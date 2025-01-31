Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Даяна Швец
31 января 2025, 11:27
135
Украинские воины восстановили контроль над важными позициями.
Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага
Силы обороны достигли успехов на Донетчине / коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 53 отдельная механизированная бригада

Коротко из заявлений Мирошникова:

  • ВСУ удалось отбросить врага на северных окраинах Котлино
  • Воины Украины заблокировали движение армии РФ по железной дороге от Котлино на Покровск

Украинские военные смогли остановить движение российских оккупантов по железнодорожной ветке между Котлиным и Покровском. Об этом пишет блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников на своей странице в Telegram.

На Покровском направлении украинские защитники достигли успехов: они оттеснили российские войска в районе Котлиного и вернули некоторые ранее утраченные позиции вблизи Звёздного.

видео дня

"Покровское направление. Удалось немного отбросить врага на северных окраинах Котлино. По железной дороге от Котлино на Покровск дальнейшее движение оккупантов было заблокировано. Но до этого они успели пройти примерно 1,5 км от села", - проинформировал он.

В районе Удачного продолжаются изнурительные бои для обеих сторон. В то же время в Зверевом Силам обороны удалось вернуть контроль над позициями, продвинувшись вглубь на 400 метров.

"Общая картина еще очень неутешительная, но начинает ощущаться, что ОСУО "Хортица" попало в надежные руки", - отметил Богдан Мирошников.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, по данным DeepState, ВСУ восстановили позиции возле Удачного Покровского района Донецкой области. В то же время враг продвинулся в Нелиповке, Котлином и возле Шевченко.

Кроме этого, ВСУ ушли вперед в Курской области. Воины, по данным ISW, продвигаются вдоль улицы Новоселовки в северо-западной части Погребков.

Также в ВСУ рассказали о тяжелых боях на Краматорском и Торецком направлениях. К сожалению, в результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые позиции ВСУ были разрушены.

Больше новостей о войне РФ и Украины:

Кто такой Богдан Мирошников

Блогер, военный корреспондент.

Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.

Сейчас живет в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ линия фронта Хортица Покровск война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

11:27Украина
В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:24Мир
"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну

11:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Последние новости

12:00

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

11:59

Где спряталась бабочка: лишь единицы ее заметят за 5 секунд

11:44

До 70 тысяч окупантов на пути в Покровск: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ

11:32

Зачем повара добавляют соду в гречку: маленькая хитрость для хозяек

11:27

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
11:24

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:12

Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой "FAQ Ukraine"

11:10

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войнуВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 1 февраля: Крысам - причуды, Свиньям - неудачи

Реклама
10:50

Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

10:18

Читают, как открытую книгу: 5 знаков зодиака, которые хорошо разбираются в людях

10:14

Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

10:01

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

09:59

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

09:49

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

09:40

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

09:24

Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

09:11

Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

09:07

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

08:37

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

Реклама
08:31

РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

08:10

Путин выдал свои планымнение

08:05

У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

07:34

В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазыВидео

06:55

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

06:10

В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиноймнение

05:34

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

04:35

Почему нельзя говорить "захисний імунітет": какой ошибки стоит избегатьВидео

03:56

Как одеть большую наволочку на меньшую подушку: быстрый лайфхак

03:33

Головоломка "пустой стакан": хитрую задачу нужно решить за 30 секунд

03:00

31 января: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

02:30

РФ накопила сотни ракет: полковник ВСУ назвал цели массированных ударов по Украине

02:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" арестовали в Калифорнии - СМИ

01:47

Киевское "Динамо" в последнем матче в ЛЕ одержало первую победу

01:20

Рычаги давления на Путина: смогут ли Китай и США вместе "прогнуть" РФ к миру

00:10

Путин понимает жесткую риторику: финский президент назвал сроки начала перемирия

30 января, четверг
23:59

"Трамп может сделать это": госсекретарь США сделал заявление об окончании войны

23:12

"Взвешенная цифра": активист раскрыл количество СОЧ в Украине

22:52

Трамп оговорился о разговоре с Путиным на фоне авиакатастрофы в США

22:43

Путиниста Филиппа Киркорова убирают в РФ - причина

Реклама
22:30

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел приехала в РФ

22:10

Путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине - детали

22:03

Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым: "Важно действовать активно"

21:32

Евровидение-2025: кто победит на Нацотборе - прогноз букмекеров

21:22

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

21:19

"80% случаев - провал": философ сказал, почему перемирие не гарантирует конец войныВидео

20:41

Спустя 18 часов тело нашли на уровне подвала: в Сумах погибла мама раненой девочкиФото

20:28

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

20:09

"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

20:00

"Сармат" не летает, РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять