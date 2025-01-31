Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Украинские воины восстановили контроль над важными позициями.

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Силы обороны достигли успехов на Донетчине / коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 53 отдельная механизированная бригада

Коротко из заявлений Мирошникова:

ВСУ удалось отбросить врага на северных окраинах Котлино

Воины Украины заблокировали движение армии РФ по железной дороге от Котлино на Покровск

Украинские военные смогли остановить движение российских оккупантов по железнодорожной ветке между Котлиным и Покровском. Об этом пишет блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников на своей странице в Telegram.

На Покровском направлении украинские защитники достигли успехов: они оттеснили российские войска в районе Котлиного и вернули некоторые ранее утраченные позиции вблизи Звёздного.

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"Покровское направление. Удалось немного отбросить врага на северных окраинах Котлино. По железной дороге от Котлино на Покровск дальнейшее движение оккупантов было заблокировано. Но до этого они успели пройти примерно 1,5 км от села", - проинформировал он.

В районе Удачного продолжаются изнурительные бои для обеих сторон. В то же время в Зверевом Силам обороны удалось вернуть контроль над позициями, продвинувшись вглубь на 400 метров.

"Общая картина еще очень неутешительная, но начинает ощущаться, что ОСУО "Хортица" попало в надежные руки", - отметил Богдан Мирошников.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, по данным DeepState, ВСУ восстановили позиции возле Удачного Покровского района Донецкой области. В то же время враг продвинулся в Нелиповке, Котлином и возле Шевченко.

Кроме этого, ВСУ ушли вперед в Курской области. Воины, по данным ISW, продвигаются вдоль улицы Новоселовки в северо-западной части Погребков.

Также в ВСУ рассказали о тяжелых боях на Краматорском и Торецком направлениях. К сожалению, в результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые позиции ВСУ были разрушены.

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Кто такой Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

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