'Наши позиции разрушены': в ВСУ рассказали о тяжелых боях и назвали направление

В ВСУ принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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Украинские защитники отражают атаки врага / Фото: 43 ОМБР, 22 ОМБР

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На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия продолжались

Есть угроза ухудшения тактического положения ВСУ

За минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" произошло 150 боестолкновений с противником. Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 22 авиаудара с применением 48 КАБов и 446 ударов дронами-камикадзе.

Армия РФ также совершила 4526 обстрелов позиций украинских войск, говорится в сообщении в Telegram ОСГВ "Хортиця".

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Отмечается, что за минувшие сутки на Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции в районе Казачьей Лопани. Успеха не имел.

На Купянском направлении враг также безуспешно проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новоосиново, Колесниковки и Загрызово.

Подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов на Лиманском направлении недалеко от населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполевка и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наступательные действия врага были направлены на наши позиции в районе Верхнекаменского. Противник успеха не имел.

На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часова Яра и Торецка. Российские войска также пытались прорвать нашу оборону неподалеку Новомаркового и Ступочек. По Часову Яру противник совершил более 170, а по Торецку - почти 120 артиллерийских обстрелов. Активно применял БПЛА различных типов. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые позиции ВСУ были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

/ Инфографика: Главред

На Покровском направлении продолжались тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Котлином, Надиевке и Шевченко. Также оккупанты атаковали позиции наших войск неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Возрождение, Успеновка, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Янтарное. Наши воины держат оборону, уничтожая силы врага, которые преобладают.

При поддержке артиллерии и БПЛА на Новопавловском направлении противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Комар, Разлив, Новоочеретоватое и Улаклы. Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев.

С начала текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 19 боестолкновений с противником. Вражеская армия продолжает вести обстрелы позиций наших защитников. Уже зафиксировано 8 ударов дронами-камикадзе. Враг совершил 463 обстрела позиций наших войск.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее в ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление. Основные атакующие усилия российских оккупантов были сосредоточены на востоке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах. Накануне российские СМИ распространили информацию, что их войска якобы захватили Великую Новоселку.

Как ранее сообщал Главред, появилась информация об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Отмечается необходимость вывода украинских сил из этого района.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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