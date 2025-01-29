В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление

Основные атакующие усилия российских оккупантов были сосредоточены на востоке.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: ОС ВСУ

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ВСУ пытаются не допустить ухудшения тактического положения

Основные атакующие усилия РФ сосредоточены на востоке

За прошедшие сутки, 28 января 2025 года, основные атакующие усилия врага были сосредоточены на востоке, сообщает пресс-центр оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Противник проводил активные наступательные действия на Покровском направлении в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Сергеевка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное и Улаклы. Тяжелые бои продолжались в Лисовке, Зеленом, Шевченко, Нововасильевке, Надеевке и Янтарном, говорится в сообщении.

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Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

При этом на Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия в Волчанске и Старице: понес потери, отошел.

"На Купянском направлении атаки врага были направлены на наши позиции в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки. Для поддержки своих наступательных действий неподалеку Песчаного оккупанты пытались применить бронетехнику. В результате огневого поражения был уничтожен вражеский танк, остальные ББМ - были повреждены. Противник от дальнейших атакующих действий отказался", - отмечают в ОСГВ "Хортица".

На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка и в Серебрянском лесу. Ухудшение тактического положения не допущено.

/ Инфографика: Главред

"Для прорыва нашей обороны на Северском направлении враг активно применял мото- и бронетехнику. Атаки врага были направлены на наши позиции в Белогоровке, вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Результат работы наших артиллеристов и пилотов БПЛА - два российских танка, десять ББМ и шесть мотоциклов, которые были уничтожены и повреждены", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении противник штурмовал наши укрепления в Часовом Яре, в районе Белой Горы и Дилиевки. Самые ожесточенные бои происходили в городе Часов Яр, по которому оккупанты нанесли 215 артобстрелов. Одновременно враг пытался эвакуировать свою бронетехнику, которая была повреждена ранее, и раненых. После нанесения огневого поражения были уничтожены две российские БМП и БРЭМ.

Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Торецком направлении продолжались бои неподалеку Дачного и в городской застройке Торецка. В районе Леонидовки нашими воинами уничтожено две ББМ и три автомобиля противника, с помощью которых россияне пытались прорвать нашу оборону. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп оккупантов.

На Новопавловском направлении противник проводил штурмовые действия в районе Константинополя и Улаклы. Неподалеку Разлива с целью доставки личного состава на передовые позиции противник применил технику. В результате огневого поражения были уничтожены две ББМ и четыре багги россиян. Остатки десанта вернулись в исходный район.

Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне будут "перерезать" ключевую трассу. Не исключен вариант, при котором захватчики пойдут в обход Покровска, говорит Иван Ступак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах. Накануне российские СМИ распространили информацию, что их войска якобы захватили Великую Новоселку.

Как ранее сообщал Главред, появилась информация об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Отмечается необходимость вывода украинских сил из этого района.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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