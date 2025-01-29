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Россияне будут "перерезать" ключевую трассу: озвучена новая цель РФ на востоке

Алексей Тесля
29 января 2025, 09:21
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Не исключен вариант, при котором захватчики пойдут в обход Покровска, говорит Иван Ступак.
ВСУ, война
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Важно:

  • Россияне могут обойти Покровск и взять его на "подавление"
  • Армия РФ будет продвигаться в направлении важной автодороги

Об угрозе захвата армией страны-агрессора РФ Покровска Донецкой области рассказал военный эксперт Иван Ступак.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Эспрессо, россияне могут в дальнейшем продвигаться вперед исключительно по территории Донецкой области, чтобы дойти до Покровска.

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Однако не исключен вариант, при котором захватчики пойдут в обход Покровска по территории Днепропетровской области, параллельно захватывая населенные пункты, которые останутся под их контролем, отметил эксперт.

"Я не думаю, что сейчас враг имеет целью идти в направлении Павлограда, потом на город Днепр, к реке Днепр. Я думаю, что сейчас таких ресурсов у противника нет, и такого плана нет. А вот обойти территорией Днепропетровской области город Покровск, взять его на "подавление" и заставить наших военных отойти — это вариант для РФ вполне рабочий", — предупредил он.

Ступак также добавил, что уже в ближайшие недели армия РФ будет продвигаться в направлении важной автодороги Покровск-Павлоград. На сегодня от населенного пункта Очеретино осталось менее одного километра, чтобы перерезать сообщение по этой дороге.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

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Напомним, минобороны страны-агрессора РФ уделяет много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ весной и летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли от Великой Новоселки. Сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта Великая Новоселка.

Как ранее сообщал Главред, появилась информация об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

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Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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