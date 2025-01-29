Россияне будут "перерезать" ключевую трассу: озвучена новая цель РФ на востоке

Не исключен вариант, при котором захватчики пойдут в обход Покровска, говорит Иван Ступак.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-budut-pererezat-klyuchevuyu-trassu-ozvuchena-novaya-cel-rf-na-vostoke-10634831.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Важно:

Россияне могут обойти Покровск и взять его на "подавление"

Армия РФ будет продвигаться в направлении важной автодороги

Об угрозе захвата армией страны-агрессора РФ Покровска Донецкой области рассказал военный эксперт Иван Ступак.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Эспрессо, россияне могут в дальнейшем продвигаться вперед исключительно по территории Донецкой области, чтобы дойти до Покровска.

видео дня

Однако не исключен вариант, при котором захватчики пойдут в обход Покровска по территории Днепропетровской области, параллельно захватывая населенные пункты, которые останутся под их контролем, отметил эксперт.

"Я не думаю, что сейчас враг имеет целью идти в направлении Павлограда, потом на город Днепр, к реке Днепр. Я думаю, что сейчас таких ресурсов у противника нет, и такого плана нет. А вот обойти территорией Днепропетровской области город Покровск, взять его на "подавление" и заставить наших военных отойти — это вариант для РФ вполне рабочий", — предупредил он.

Ступак также добавил, что уже в ближайшие недели армия РФ будет продвигаться в направлении важной автодороги Покровск-Павлоград. На сегодня от населенного пункта Очеретино осталось менее одного километра, чтобы перерезать сообщение по этой дороге.

/ Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Напомним, минобороны страны-агрессора РФ уделяет много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ весной и летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли от Великой Новоселки. Сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта Великая Новоселка.

Как ранее сообщал Главред, появилась информация об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

Другие новости:

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред