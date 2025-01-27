ВСУ отошли от Великой Новоселки: бойцы сдержат наступление РФ на окраинах

Главные тезисы Трегубова:
- ВСУ вывели из южной части Великой Новоселки
- Как украинцы удерживают рубежи населенного пункта
Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что украинские военные были выведены из южной части Великой Новоселки.
В эфире телемарафона Трегубов сообщил, что украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Они были выведены во избежание окружения.
"Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому по состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы россияне не пошли дальше", - заявил Трегубов.
Ситуация в Великой Новоселке - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне штурмуют три важных района в Великой Новоселке. Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома. По трассе из Шахтерского через лесополосы зашла колонна из 13 единиц военной техники, из которых 6 доехали до места назначения.
Украинские военные заявили об окружении ВСУ и оккупации Великой Новоселки. Виктор Трегубов сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных. В бригаде также сообщили о выходе подразделений из отдельных районов, где возникала угроза окружения.
В ВСУ сообщили, что ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась. Ключевой сложностью являются географические особенности Великой Новоселки, в частности река, которая ограничивает возможности для маневра. По его словам, сейчас прорабатываются планы для преодоления этих препятствий.
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