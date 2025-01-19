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Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

Юлия Закрепа
19 января 2025, 08:55обновлено 19 января, 09:40
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Российские оккупанты штурмуют район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.
Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация
Россияне суют на Большую Новоселку / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Ключевые тезисы DeepState:

  • Оккупанты пытаются захватить три района в Великой Новоселке
  • Активные действия в Великой Новоселке начались с утра 18 января

Информационный OSINT-проект DeepState сообщил, что 18 января, российские захватчики активизировались на востоке и севере Великой Новоселки Донецкой области.

Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома. Активные действия в Великой Новоселке начались утром 18 января.

видео дня

"С фермы 2 БМП проводили, судя по всему, отвлекающий удар. По трассе из Шахтерского через лесополосы зашла колонна из 13 единиц военной техники, из которых 6 доехали до места назначения. Часть техники была уничтожена, но десанту удалось рассредоточиться по зданиям. С Нового Комара группы россиян по 2-4 человека заходили в район общежития ПТУ", - говорится в сообщении.

Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация
Какая ситуация на фронте / скриншот: deepstatemap

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ уничтожили и пленили оккупантов, которые совершили военное преступление. Во время допроса оккупанты признались в том, что взяли в плен украинских военных, после чего их командир роты по рации приказал казнить бойцов ТРО. Украинские защитники попытались убежать, но по ним открыли огонь.

На Покровском направлении россияне штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях". По словам офицера ВСУ, противник активно использует погодные условия, чтобы под покровом тумана или ночью передвигаться и накапливаться. Но Силы обороны обнаруживают врага и пытаются на дальних подступах уничтожить.

ВСУ устроили ад врагу на Покровском направлении. Сергей Цехоцкий сообщил, что противник не может прорвать оборону из-за исправной работы украинских подразделений, включая пехоту и пилотов БпЛА. На Покровском направлении оккупанты ставят акцент на легковой транспорт и меньше используют бронетехнику.

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