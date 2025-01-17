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Минус 300 окупантов ежесуточно: ВСУ хитро перемололи врага на важном направлении

Даяна Швец
17 января 2025, 18:30
46
Успехи врагу даются очень большой ценой и огромными потерями.
ВСУ, Покровск
ВСУ сдерживают россиян на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Что происходит на Покровщине:

  • Сейчас в день около 300 ликвидированных оккупантов, убитых и раненых
  • Больше усилий враги прикладывают на южном направлении, юго-запад Покровска

Примерно 300 убитыми и ранеными в день теряет российская армия на Покровском направлении. Деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Мы все видим, что какой период времени они движутся в сторону Покровска. Они, если бы у них была возможность штурмовать его в лоб, делали бы это. Потери очень большие, в среднем цифра колеблется именно на Покровском направлении - около 300 ликвидированных оккупантов, убитых и раненых. Разумеется, они давно хотели бы зайти в Мирноград, чтобы развивать наступление именно с левой стороны, обходить тот же Покровск, брать в клешни, но это им не удается. И все делается для того, чтобы этого не было. Больше усилий, конечно, у них сейчас на южном направлении, юго-запад Покровска, куда они максимально бросают резервы, снимая с других участков фронта", - сказал он.

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Кроме этого, по словам Цехоцкого, противник не может прорвать оборону из-за исправной работы украинских подразделений, включая пехоту и пилотов БпЛА.

"Очень жаль, что российские оккупанты где-то имеют успехи. Но это, повторюсь, дается очень большой ценой - 300 оккупантов в среднем плюс-минус ежесуточно. Они уничтожаются практически уже на этих всех направлениях, в этих всех посадках, где они накапливаются, - там горы трупов, они их не забирают. Мы знаем, они даже не забирают раненых по разным причинам", - сказал офицер.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

По словам офицера, на Покровском направлении агрессоры из России ставят акцент на легковой транспорт, зато меньше используют бронетехнику.

"Вот именно легковые автомобили типа "Нива", "Жигули", баги, в редких случаях идет огневая поддержка сзади - БМП или танк. Это всегда приоритетная цель для нас, потому они знают, что такой транспорт жить не будет. Скапливаются, прячутся, кому повезет, они пытаются где-то забежать, в какой-то подвал, там спрятаться, но те средства, которые мы имеем, нам сегодня позволяют следить за всем, что происходит, за всеми их передвижениями. И задача дальше уже специалистов, их, скажем, выкуривать из этих укреплений или временных убежищ, так это назовем", - сказал Цехоцкий.

Ситуация на фронте - что известно

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сегодня уже рассказывал, что происходит на Покровском направлении. По его словам, уже стало закономерностью, что оккупанты передвигаются именно на легковых автомобилях марки "Жигули" различных моделей.

Как писал Главред, недавно в ВСУ прокомментировали заход россиян из Курщины в Сумскую область. Главная задача украинских защитников сейчас - наносить врагу максимальное поражение.

Кроме этого, уже ни для кого не секрет, что Путин не достиг целей до 20 января. Российский агрессор пытается все больше и больше нарастить ресурсы, однако ВСУ контролируют ситуацию.

Больше важных новостей:

Кто такой Сергей Цехоцкий?

Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

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