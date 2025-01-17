4 погибших, 3 тяжелораненых, здания в дыму: РФ нанесла удар по Кривому Рогу

В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

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РФ нанесла удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

Сегодня, 17 января агрессоры из Российской Федерации нанесли коварный удар по Кривому Рогу. Как результат жестокой атаки, погибли 4 человека, повреждены учебное заведение и жилые дома. Деталями преступления агрессоров поделился председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своей странице в Telegram.

"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка... Предварительно, три человека убила российская армия... Есть раненые. Больше информации позже", - заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Кроме этого, по словам Лысака, жителям необходимо оставаться в безопасных местах, ведь тревога в области звучит до сих пор.

По состоянию на 13:19, председатель ОВА сообщил, что количество жертв возросло до 4.

"На сейчас в Кривом Роге - четверо погибших. Три женщины и мужчина. Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все - тяжелые, врачи оказывают необходимую помощь", - сообщил Лысак.

Агрессоры из России попали и повредили две пятиэтажки, одна из них загорелась. Также изуродовано здание, которое не эксплуатировалось.

"По уточненной информации, пострадали 5 человек. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двум оказали помощь на месте", - подытожил глава ОГА.

На удар по Кривому Рогу уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил, что в результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

"К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время известно о четырех жизнях, которые забрал этот удар. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Продолжается спасательная операция. Каждый такой террористический удар - это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама - ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", - заявил Зеленский.

Удары России по Украине - что известно

Сегодня ночью Главред сообщал, что РФ атаковала Украину с помощью ударных дронов. Воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Также 15 декабря РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине. К счастью, обошлось без жертв, однако пострадали два частных дома и две хозяйственные постройки.

Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал детали атаки. По его словам, мишенью для россиян снова стала энергетика Украины.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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