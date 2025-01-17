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РФ атакует Украину ударными дронами: куда летят "Шахеды"

Марина Фурман
17 января 2025, 01:03обновлено 17 января, 01:46
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В воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские дроны.
карта тревог, шахед
Россия запустила шахеды / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Основное:

  • РФ атакует Украину ударными дронами
  • Воздушная тревога раздается в ряде областей

Российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников типа "Shahed", которые движутся в разных направлениях Украины. Тревогу объявили в нескольких регионах. О движении "Шахедов" сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 00:20 по киевскому времени воздушная тревога объявлена в Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

видео дня

00:21 По данным ВС ВСУ, группа ударных БпЛА в направлении Одесской области двигается из акватории Черного моря.

Также на Тернопольщине существует угроза ударных БпЛА из Хмельницкой области.

00:36 В Telegram-канале "Николаевский Ванек" написали, что 7 "Шахедов" движутся из акватории Черного моря в сторону Белгород-Днестровского, вероятно, повернут на Беляевку.

1 БпЛА из Хмельницкой области перелетает в Тернопольскую.

2 ударных дрона все еще крутятся на севере Полтавской области.

00:49 В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БпЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения.

В сообщении говорится, что у мальчика подозрение на контузию и открытая рана бедра, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома", - написали в КОВА.

По состоянию на 01:42 вражеские дроны фиксируются:

  • в Черкасской области, двигаются в западном направлении;
  • в Хмельницкой области двигаются в южном направлении;
  • в Одесской области, двигаются в направлении Измаил.
инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в четверг, 16 января, в Киеве обломки сбитого вражеского дрона упали в Соломенском районе. Как позже уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в результате падения обломков разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара не было. Кроме того, падение обломков вражеского дрона в четверг днем зафиксировано еще в одном районе Киева - Днепровском.

В ночь на 15 января в стране-агрессоре РФ с аэродрома "Оленья" Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Взрывы были слышны в Черкассах. Позже все крылатые ракеты переместились из центра в западные области. Впоследствии в нескольких областях Украины, по приказу НЭК Укрэнерго, были введены экстренные отключения электроэнергии.

ВС ВСУ сообщили, что украинским силам удалось сбить 77 воздушных целей. В ведомстве добавили, что противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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