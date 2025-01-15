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Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито

Мария Николишин
15 января 2025, 11:44
10380
Не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей.
Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито
Как отработала ПВО / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россия запустила по Украине 43 ракеты и 74 БпЛА
  • Подтверждено сбитие 77 воздушных целей

В ночь на 15 января российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Отмечается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника. Речь идет о:

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  • 1 баллистической ракете Искандер-М/KN- (район пуска - Белгородская обл.);
  • 7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская обл. - рф.);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл.);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);
  • 74 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей:

  • 23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;
  • 3 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).
Роботизированный АДУ
Работа ПВО / фото: Воздушные Силы

Кроме того, сообщается, что далеко не все ракеты, которые не попали в статистику сбитых, достигли целей.

"Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - подчеркнули в Воздушных Силах.

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито
Ракеты России / Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 января в стране-агрессоре РФ с аэродрома Оленья Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Взрывы были слышны в Черкассах. Позже все крылатые ракеты переместились из центра в западные области.

Председатель ЛОВА Максим Козицкий заявил, что агрессоры из России ударили крылатыми ракетами по двум объектам критической инфраструктуры во Львовской области. С Черного моря летели "Калибры", атаковала баллистика.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей.

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Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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