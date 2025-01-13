Когда может быть следующий массированный удар РФ: эксперт предупредил украинцев

Если нет два месяца воздушных атак, то оккупанты могут запустить больше ракет.

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Массированный удар РФ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Подготовка РФ к возможному удару по Украине постоянно отслеживается

России нужен месяц между атаками, чтобы подготовиться

Признаки подготовки страны-агрессора России к возможному новому удару по Украине постоянно отслеживаются, но это не означает, что атака обязательно состоится. Об этом заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

"Вы знаете, когда есть признаки чего-то, то это не значит, что это обязательно должно произойти. А когда мы говорим "есть все признаки воздушной атаки со стороны россиян" и эти атаки не происходят, то начинают некоторые говорить, что "видите, ваш прогноз не оправдался". Поэтому сразу хочется сказать, что признаки есть, 100% признаки того, что именно так готовятся воздушные атаки. Но это не значит, что они обязательно состоятся", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, России нужен месяц между атаками для того, чтобы выработать необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

Эксперт также подчеркнул, если нет два месяца воздушных атак, то оккупанты могут запустить больше ракет или делать две атаки с интервалом в несколько дней.

"Поэтому быстрее чем за месяц обычно они делать этого не могут, потому что будет небольшое количество средств поражений и атака потеряет смысл. Поэтому, когда прошел месяц после предыдущей атаки, можно ожидать, что в любой день эта атака может произойти, а может нет. Но состоится все равно через месяц, два", - подчеркнул Гетьман.

Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога длилась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

В ночь на субботу, 11 января, Россия запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы разных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей.

Кроме того, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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