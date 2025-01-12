Высокоточный удар: в Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ

Украинские военные обнаружили и нанесли высокоточный удар по командному пунтку российской армии на Донецком направлении, отметили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту РФ

Операция состоялась в рамках кампании по уничтожению командных пунктов РФ в Донецкой области

12 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Эта операция является частью серии ударов, направленных на поражение командных пунктов оккупационных войск на Донецком направлении.

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"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - отметили в Генштабе.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, пытаясь обойти их, чтобы избежать ожесточенных боев, отметил спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

Пресс-офицер военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский сообщил об авиаударе российской авиации по интернату в городе Суджа.

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" отметили, что Силы обороны Украины активно выявляют и уничтожают российских штурмовиков, которые прорвались в боевые порядки ВСУ на Лиманском направлении.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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