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Высокоточный удар: в Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ

Юрий Берендий
12 января 2025, 14:22
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Украинские военные обнаружили и нанесли высокоточный удар по командному пунтку российской армии на Донецком направлении, отметили в Генштабе ВСУ.
Высокоточный удар: в Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ
В Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту РФ
  • Операция состоялась в рамках кампании по уничтожению командных пунктов РФ в Донецкой области

12 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Эта операция является частью серии ударов, направленных на поражение командных пунктов оккупационных войск на Донецком направлении.

видео дня

"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, пытаясь обойти их, чтобы избежать ожесточенных боев, отметил спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

Пресс-офицер военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский сообщил об авиаударе российской авиации по интернату в городе Суджа.

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" отметили, что Силы обороны Украины активно выявляют и уничтожают российских штурмовиков, которые прорвались в боевые порядки ВСУ на Лиманском направлении.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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