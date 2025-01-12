Россия нанесла мощный авиаудар по интернату в Судже: что известно

Главное из материала:
- В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находится более 70 человек
- РФ запустила авиабомбы по мирному населению Суджи
Пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский сообщил, что российская авиация нанесла авиаудар по интернату в городе Суджа Курской области.
"Вчера вечером, 11 января, российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджа. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина умерла", - заявил спикер в эфире телемарафона.видео дня
По его словам, помещение интерната очень повреждено, выбиты все окна и двери. Он добавил, что в интернате находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью.
"Встал вопрос, куда переместить этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много людей, которые имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей на данный момент достаточно тяжелое", - пояснил Дмитрашковский.
Он добавил, что на территориях РФ, которые контролирует Украина, находится около 2 тысяч человек. В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находится более 70 человек.
Взрывы в России - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России. Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность рф вести интенсивную войну.
В России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара Украины. По информации одного из очевидцев, пожар на нефтебазе, которая поставляла топливо для военного аэродрома "Энгельс-2", усилился - загорелся еще один резервуар. В социальных сетях появились жалобы на сильный запах гари.
Стало известно о пожаре на важном заводе в Ростовской области. В понедельник, 6 января, в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян. Там, где поднимается дым, локально расположено химическое предприятие.
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