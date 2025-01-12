Россия нанесла мощный авиаудар по интернату в Судже: что известно

В интернате находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью.

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Россия нанесла авиаудар по Судже / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находится более 70 человек

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Пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский сообщил, что российская авиация нанесла авиаудар по интернату в городе Суджа Курской области.

"Вчера вечером, 11 января, российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджа. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина умерла", - заявил спикер в эфире телемарафона. видео дня

По его словам, помещение интерната очень повреждено, выбиты все окна и двери. Он добавил, что в интернате находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью.

"Встал вопрос, куда переместить этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много людей, которые имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей на данный момент достаточно тяжелое", - пояснил Дмитрашковский.

Он добавил, что на территориях РФ, которые контролирует Украина, находится около 2 тысяч человек. В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находится более 70 человек.

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