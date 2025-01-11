Выход ВСУ из Курской области: 60 000 российских военных пойдут следом - WP

Россия и Украина ведут напряженную борьбу за контроль над частью Курской области России.

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Что будет, если ВСУ отойдут с Курщины / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

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Украина держит оборону, но теряет территории

Украинские войска не могут просто так выйти из Курщины. Если они отступят, 60 000 военных, которые Россия там развернула, пойдут по их пятам в Украину и займут больше территории. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщает издание, сосредоточенность Украины на Курщине подчеркивает стратегическую важность этого региона.

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А особенно на фоне вероятного дипломатического давления со стороны Дональда Трампа, который может попытаться посадить обе стороны за стол переговоров.

"За девять дней до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа Россия и Украина ведут напряженную борьбу за контроль над частью Курской области России, которая, как ожидается, станет ключевым пунктом переговоров в мирных переговорах, которые Трамп обещал провести", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

За почти неделю операции под Курском украинские силы достигли ограниченных успехов на нескольких участках. В то же время Россия продолжает продвижение по левому флангу, захватывая пленных и усиливая давление интенсивным огнем.

Украина удерживает свои позиции в Курской области с августа, однако российские войска постепенно оттесняют защитников, концентрируя усилия на возвращении региона под свой контроль.

Бои в Курской области - все детали

Главред рассказывал, что в Курской области армия РФ и КНДР утопает в потерях. По данным разведки Эстонии, каждый квадратный километр оккупированной территории обходится агрессору в среднем в 100 жизней.

Также накануне распространялась информация о том, что на Курщине в огне техника РФ на миллионы долларов. Оккупанты пошли в массированный штурм, но воины Украины сожгли вражескую технику. В результате, уничтожено 45 россиян, 53 - трехсотые.

В другом похожем бою полегло аж 400 оккупантов. Потери войск РФ и КНДР начинают сказываться на их двухмесячном наступлении, утверждает издание Forbes.

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