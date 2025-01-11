Выход ВСУ из Курской области: 60 000 российских военных пойдут следом - WP

Самое главное о Курщине:
- РФ начнет масштабное наступление на Украину в случае отступления ВСУ со своих территорий
- Украина держит оборону, но теряет территории
Украинские войска не могут просто так выйти из Курщины. Если они отступят, 60 000 военных, которые Россия там развернула, пойдут по их пятам в Украину и займут больше территории. Об этом пишет The Washington Post.
Как сообщает издание, сосредоточенность Украины на Курщине подчеркивает стратегическую важность этого региона.
А особенно на фоне вероятного дипломатического давления со стороны Дональда Трампа, который может попытаться посадить обе стороны за стол переговоров.
"За девять дней до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа Россия и Украина ведут напряженную борьбу за контроль над частью Курской области России, которая, как ожидается, станет ключевым пунктом переговоров в мирных переговорах, которые Трамп обещал провести", - говорится в сообщении.
За почти неделю операции под Курском украинские силы достигли ограниченных успехов на нескольких участках. В то же время Россия продолжает продвижение по левому флангу, захватывая пленных и усиливая давление интенсивным огнем.
Украина удерживает свои позиции в Курской области с августа, однако российские войска постепенно оттесняют защитников, концентрируя усилия на возвращении региона под свой контроль.
Бои в Курской области - все детали
Главред рассказывал, что в Курской области армия РФ и КНДР утопает в потерях. По данным разведки Эстонии, каждый квадратный километр оккупированной территории обходится агрессору в среднем в 100 жизней.
Также накануне распространялась информация о том, что на Курщине в огне техника РФ на миллионы долларов. Оккупанты пошли в массированный штурм, но воины Украины сожгли вражескую технику. В результате, уничтожено 45 россиян, 53 - трехсотые.
В другом похожем бою полегло аж 400 оккупантов. Потери войск РФ и КНДР начинают сказываться на их двухмесячном наступлении, утверждает издание Forbes.
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Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
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