Пылают порты, разрушены дома россиян: РФ атаковал рой дронов - где попали

В Крыму и на других оккупированных территориях, а также в ряде российских городов, было неспокойно.

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В РФ дроны ударили по домам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, соцсети

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Города России, а также Крым - под атакой беспилотников

Новороссийск в огне: есть попадания в порт

Российское ПВО "уничтожило" 85 дронов за ночь

В ночь на 11 января российские области всколыхнули мощные взрывы. Местные жители и пропагандисты сообщают о многочисленных "хлопках" и атаке беспилотников, кадры с места событий распространяются в сети.

Воронеж и Анапа слышали сильные взрывы

В Воронежской области губернатор заявил об успешной работе ПВО, но жители неоднократно слышали взрывы.

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Подобные сообщения поступают из Краснодарского края, где в Анапе сирены включили уже после взрывов.

Также есть информация о попаданиях в районе Утриша и Варваровки неподалеку Турецкого потока.

Россию атаковали дроны / фото: тг-канал Главред

Новороссийск - пожар в порту

Особенно шумно было в Новороссийске, где в результате взрывов в порту начался масштабный пожар.

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, подтвердил многочисленные удары по инфраструктуре порта.

"Много прилетов по порту Новороссийска",- написал Андрей Коваленко в соцсетях.

В сети появились кадры последствий.

Котовск - дроны упали на дома

В городе Котовск Тамбовской области пострадали два пятиэтажных жилых дома. Пять человек получили травмы, в квартирах выбило окна, а здания получили значительные повреждения.

РФ отчиталась об "успехах" ПВО - аэропорты закрыты

Минобороны России отчитывается о "перехвате" 85 беспилотников за ночь, из которых:

31 - над Черным морем,

16 - в Воронежской области и Краснодарском крае,

14 - над Азовским морем,

остальные - в Белгородской, Тамбовской, Курской областях и Крыму.

Несмотря на эти заявления, масштабы разрушений и количество инцидентов ставят под сомнение эффективность работы ПВО.

В РФ прозвучали взрывы / фото: тг-канал Главред

Более того, в российских аэропортах введен режим "Ковер" из-за угрозы неизвестных дронов. Самолеты не принимают и не отправляют в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Последние атаки на РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 10 января 2025 года сильной атаке дронов подверглись сразу несколько населенных пунктов России. В частности, сообщили о взрывах в Ленинградской области, где было аж 1600 м² охвачено огнем .

Стало также известно, что РФ пыталась замаскировать эти объекты. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что оккупанты пытаются скрыть настоящую продукцию военных заводов, однако тщетно.

Кроме этого, Генштаб рассказал, что ВСУ ударили по пункту управления РФ, который находится в Светлодарске. Более того, в течение этой недели украинские войска также провели серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

Больше новостей об атаках на РФ:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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